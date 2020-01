Miss Americana, il documentario su Taylor Swift

Fan di Taylor Swift segnatevi sull’agenda questa data: 31 gennaio 2020! È questa infatti la data di uscita su Netflix di Miss Americana, il documentario a lei dedicato e diretto da Lana Wilson. Il documentario promette di essere provocatorio, motivante ed emozionante, come si legge nella presentazione di Netflix e andrà dietro le quinte della vita della cantante, mostrando il suo ruolo di compositrice e cantante, capace di valorizzare la sua voce con padronanza, mentre non si sa quanto andrà nel privato.

È anche la stessa Taylor Swift a rivelare la data di uscita del documentario, direttamente dal suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Miss Americana 🎬 January 31 on @netflixfilm Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 15 Gen 2020 alle ore 2:16 PST

L’uscita arriva dopo alcuni problemi, infatti era stato bloccato dalla sua ex etichetta discografica, che deteneva i diritti delle canzoni. Da lì era partita una seguitissima campagna social, #IStandwithTaylor, per chiedere all’etichetta, la Big Machine Records e ai loro fondatori Scott Borchetta e Scooter Braun, di dare il via libera alla Swift per l’utilizzo delle vecchie canzoni sia nel documentario che nelle esibizioni dal vivo. La situazione si è finalmente sbloccata e adesso può iniziare il conto alla rovescia per l’uscita di Miss Americana, un’ennesima produzione originale Netflix che promette di avere grande successo.