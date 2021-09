Stampa animalier: tendenza dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Lo stile selvaggio ispirato alla moda anni ’80 della stampa animalier torna tra le tendenze dell’Autunno-Inverno 2021/2022 per invadere letteralmente il guardaroba. La fantasia leopard print si ispira al manto degli animali della Savana, come leopardi tigri e zebre, e viene declinata su ogni capo di abbigliamento delle collezioni invernali: dal trench al cappotto, dai pantaloni alla gonna, passando per vestiti e lunghe mantelle. Che sia maculata o zebrata, la stampa animalier ricopre anche gli accessori come borse (shopper e tracolle) e scarpe (sneakers, stivali e décolleté).

Come indossarla? Sebbene il total animalier look sia una scelta audace quanto azzardata e meravigliosamente wild, potrebbe apparire troppo esagerata. I diktat della moda invernale suggeriscono di indossare l’animalier insieme a tinte unite come il nero e colori neutri e naturali come il beige, il marrone o il color cuoio e tabacco per look da indossare tutti i giorni. Ecco una serie di look a cui ispirarsi per indossare la stampa animalier.

La mantella animalier

Dior reinventa i classici colori della stampa animalier virando sulle tinte del grigio e del nero proponendo un nuovo modo di indossare la fantasia a macchia di leopardo. Lo fa attraverso una mantella, che è uno dei capi di abbigliamento must have della stagione invernale, con maxi frange lungo gli orli e da abbinare a pantaloni sartoriali e mocassini per un look da tutti i giorni che unisce lo stile chic a quello wild.

L’abito maculato

Per un look da safari urbano, l’abito maculato o in versione tigrata è la scelta di stile ideale per un outfit audace. Zara propone un vestito con scollo a, volant e maniche lunghe con elastico. La vita è elasticizzata e consente una vestibilità comoda. Si può abbinare a stivali alti al ginocchio (cuissardes) i ankle boot.

Il pantalone animalier bianco e nero

Secondo le tendenze autunno-inverno 2021/2022, l’eleganza e lo stile classico del pantalone sartoriale incontra lo stile wild della stampa animalier. Sportmax propone un pantalone cropped in drill di cotone stretch, con stampa zebrata. Le linee sono pulite e sartoriali: passanti in vita per la cintura, tasche alla francese e gamba dritta. Perfetti per un look bianco e nero.

Il cappotto zebrato

Per uno stile che non passi inosservato, i look invernali potranno essere di grande impatto scegliendo un cappotto con stampa animalier dall’effetto zebrato. Grazie all’eleganza della classica combo black&white, il cappotto zebrato di Michael Kors in shearling diventa il capo spalla wild da indossare di giorno con mini gonna e pullover dolce vita o la sera con un midi dress e un paio di pumps.

La gonna midi leopardata

Uno dei capi di abbigliamento must have della fredda stagione è la gonna midi che viene declinata in versione animalier per un outfit da impatto. Valentino mostra come indossare la stampa selvaggia a macchia di leopardo in look disinvolti e urban chic. Come? Abbinando una semplice gonna midi maculata a un dolce vita nero e un paio di stivali e borsa con borchie che per un effetto rock.

Camicia animalier

La camicia animalier, come quella di Etro, è il capo di abbigliamento ideale per essere indossato tutti i giorni insieme a un classico paio di denim. Che siano dal lavaggio chiaro o scuro non importa la combo camicia maculta+jeans è la divisa urban chic da completare con un blazer e da indossare dall’università all’aperitivo tra amiche.