La rappresentante di lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, si è fatto notare al Festival di Sanremo 2022 grazie al brano Ciao ciao, diventato in pochi giorni un vero e proprio tormentone: ammettiamolo, nessuno riesce più a toglierselo dalla testa. Ma, oltre che per il loro innegabile talento musicale, i due artisti sono famosi anche per il loro stile eccentrico e sopra le righe, grazie al quale hanno conquistato il pubblico della kermesse. E, dopo la fine del Festival, Lucchesi non ha smesso di far parlare del suo stile: si è infatti presentata a Domenica In con un accessorio che non è decisamente passato inosservato.

Marcella la pecorella intanto costa più del mio intero guardaroba

Ospite di Mara Venier per la puntata speciale del programma dedicata a Sanremo, la voce de La rappresentante di lista è salita sul palco dell’Ariston con un completo in pelle nera e quella che sembrava una pecorella di peluche. Guardando meglio, però, si capisce che non si tratta solo di un peluche, ma di una borsetta. Un tocco estroso che la cantante ha voluto aggiungere ad un look total black composto da chiodo e minigonna in pelle e calze a rete.

Veronica che urla "Dario basta" mentre lui continuava a cazzeggiare per tutto l'Atiston

Questi due💛🖤

Un accessorio giocoso e spiritoso che, però, porta la firma di Moschino. Il brand ha infatti curato gli outfit (diventati ormai iconici) del duo per tutte le serate del Festival di Sanremo, e per l’ultima esibizione all’Ariston La rappresentante di lista non ha voluto essere da meno. La borsa-pecorella è un vero e proprio pezzo da collezione: un morbido peluche bianco, impreziosito un collarino azzurro con una campanella dorata. Il prezzo? Ben 695€. E intanto ha scatenato l’ironia sui social network, tra meme e commenti divertenti.