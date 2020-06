Terra abbronzante: prodotti migliori e consigli per applicarla

La terra abbronzante, o bronzer, è un must have del make-up che non può mancare nella trousse di una beauty addicted: è indispensabile, infatti, per creare un trucco viso perfetto ma anche per dare all’incarnato un effetto abbronzante, per creare il contouring e per illuminare il volto.

Esistono prodotti mat, satinati e brillante, da scegliere in base all’effetto che si desidera ottenere. Per un sottotono caldo sono perfette le terre che hanno un pigmento rossiccio-aranciato, per chi invece ha un sottotono freddo con una punta di blu meglio optare per quelle senza. Il consiglio dei make-up artist è optare per un colore che sia al massimo un paio di toni più scuro del proprio incarnato, così da avere sempre un aspetto naturale e non artificiale.

Scopriamo ora quali sono i prodotti migliori in commercio e come applicare la terra abbronzante.

Prodotti migliori

Diorskin Mineral Nude Bronze

Proposta in due tonalità, la polvere infusa di minerali dorati attira la luce ed esalta la pelle con una tintarella ispirata ai raggi del sole. Riscalda il colorito garantendo un effetto bonne mine luminoso e naturale. La pelle appare naturalmente abbronzata. La prima nuance sublima il viso, la seconda colora gli zigomi con uno shot di energia. La sua formula ricca di minerali ravviva il colorito e dona un aspetto baciato dal sole luminoso e naturale.

Prezzo consigliato: 43 euro Acquista ora

Chanel Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle

In versione “Ensoleillée”, per un effetto radioso e bonne mine in un solo gesto. La sua straordinaria consistenza in crema-polvere offre un risultato abbronzato delicatamente naturale che illumina la pelle grazie alle sue particelle dorate ultra-fini. Incluso nel portacipria, un nuovo pennello che permette un gesto ancora più intuitivo. Diverse nuance di bronzo, da un beige rosato delicato a un bronzo intenso dagli accenti cioccolato, permettono di creare l’effetto abbronzato ideale. Formula ricca di cere minerali e di cera d’api, per un effetto “seconda pelle” Nuovi pigmenti luminosi dagli effetti dorati, associati a pigmenti minerali “Healthy Glow Booster”. Estratto di kalanchoe, ingrediente attivo vegetale protettore di bellezza.

Prezzo consigliato: 52 euro Acquista ora

Guerlain Terracotta Sun Trio

Poudre abbronzante che unisce tre nuance in un’unica palette per abbronzare, scolpire e illuminare l’incarnato. In un attimo ricrea sul viso i riflessi del sole in modo naturale: l’incarnato appare immediatamente più caldo e i contorni risultano scolpiti, regalandoti un risultato mat ultra naturale. La fragranza della poudre Terracotta invita alla fuga verso terre lontane. Note di fresia e di fiore d’arancio creano una sensazione avvolgente. Queste si combinano con fava tonka, vaniglia e note solari, svelando l’essenza di Terracotta. Il muschio bianco dona un tocco vellutato a questa elegante fragranza.

Prezzo consigliato: 54 euro Acquista ora

Benefit Cosmetics Hoola

Terra abbronzante per illuminare il viso. Disponibile in 4 colorazioni per rendere radiosi tutti gli incarnati. Grazie al finish opaco è perfetta anche per il contouring. La confezione include un comodo pennello in setole naturali.

Prezzo consigliato: 39 euro Acquista ora

Bobbi Brown Summer Glow

Terre abbronzanti con due colori in accostamento cromatico: da una parte la terra matt, per definire le zone d’ombra del viso, e dall’altra il bronzer luminoso, per esaltare l’incarnato e creare un effetto pelle baciata dal sole. Nella collezione Summer Glow sono presenti due varianti colore, che abbinano il color caramello ad un tono rosa nude, da utilizzare come blush delicatamente scintillante.

Prezzo consigliato: 33 euro Acquista ora

Terra abbronzante: consigli per applicarla

Con un pennello creato appositamente per la terra abbronzante, il kabuki , un po’ tondeggiante, per ottenere un effetto bonne mine, applicare il prodotto seguendo una forma a 3, dalle tempie verso gli zigomi e fin sotto al mento.

creato appositamente per la terra abbronzante, il , un po’ tondeggiante, per ottenere un applicare il prodotto seguendo una forma a 3, dalle tempie verso gli zigomi e fin sotto al mento. Per un effetto abbronzato estremamente naturale, applicare la terra su tutto il viso prestando particolare attenzione a fronte, naso, guance, mento e décolleté.

estremamente naturale, applicare la terra su tutto il viso prestando particolare attenzione a fronte, naso, guance, mento e décolleté. Per creare un effetto chiaroscuro applicare la nuance più scura sugli zigomi, sui lati della fronte e del naso.

applicare la nuance più scura sugli zigomi, sui lati della fronte e del naso. Per illuminare la carnagione, applicare la nuance più chiara sulle tempie, sotto l’angolo esterno dell’occhio e sulla zona T.