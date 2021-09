Giovedì 16 settembre va in onda in prima tv su RaiTre il film The Children Act – Il Verdetto (qui il trailer ufficiale). Uscito nelle sale nel 2018 e diretto da Richard Eyre, è tratto dal romanzo La ballata di Adam Henry, scritto da Ian McEwan nel 2014. Ed è proprio lo stesso McEwan a curare la sceneggiatura dell’adattamento cinematografico della sua opera letteraria, che vede tra i protagonisti Emma Thompson e Stanley Tucci.

La pellicola si basa sulla storia di Fiona Maye (Emma Thompson), Giudice dell’Alta Corte britannica specializzata in diritto di famiglia. Da sempre impegnata in complessi casi di conflitti famigliari, in cui è chiamata a valutare situazioni delicate, facendo del distacco e dell’imparzialità uno dei suoi punti fermi, questa volta la donna si trova di fronte ad un problema etico. Il suo compito è quello di decidere il destino di Adam Henry (Fionn Whitehead), un ragazzo di diciassette anni malato di leucemia.

Essendo, come i genitori, un Testimone di Geova, il ragazzo rifiuta le trasfusioni di sangue che potrebbero salvargli la vita. Secondo la sua religione, infatti, gli uomini devono osservare la volontà di Dio, senza provare ad agire per cambiarla. Così Fiona si trova ad un bivio: da un lato, vorrebbe rispettare le convinzioni di Adam; dall’altro, potrebbe obbligarlo a ricevere le cure necessarie. Non riuscendo a prendere una decisione, la Giudice decide di andare in ospedale per conoscerlo di persona.

Il loro incontro ha un impatto profondo su entrambi, e capovolge completamente il corso della storia, conducendo Fiona su una strada che non avrebbe mai pensato di prendere. Il racconto della vicenda giudiziaria si intreccia con la vita personale della donna: è sposata con Jack (Stanley Tucci), ma il loro matrimonio vacilla. La Giudice sacrifica tutto per il suo lavoro, ma quando affronta Adam faccia a faccia vede il lui il figlio che forse, nel profondo, avrebbe voluto avere.