Thomas Trabacchi è Amedeo Ferri, uno dei personaggi principali de La vita promessa, la serie tv prodotta da Picomedia e Rai Fiction che racconta la storia di una famiglia di siciliani nella New York del proibizionismo. Andata in onda per la prima volta nel 2018, RaiUno ripropone le repliche in prima serata ogni lunedì da luglio 2021.

Oltre a Thomas Trabacchi e Luisa Ranieri, che interpreta la protagonista Carmela, il cast della fiction coinvolge tra gli altri: Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e Lina Sastri.

Nato a Milano nel 1965, Thomas Trabacchi ha partecipato a diverse importanti produzioni destinate al piccolo e grande schermo. Nel 2001 ha recitato in Giorni diretto da Laura Muscardin e due anni più tardi ha affiancato Violante Placido in Ora o mai più, il film diretto da Lucio Pellegrini. In tv è apparso per la prima volta nel 1997, in un episodio di Linda e il brigadiere e tre anni più tardi in una puntata di Tequila & Bonetti. Ha fatto parte del cast di Don Matteo 2 e di Maria Josè – L’ultima regina, per poi recitare in Distretto di Polizia 5. Prima di entrare nel progetto de La vita promessa, Thomas Trabacchi è apparso anche ne Il caso di Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? diretto da Ricky Tognazzi.

Nella fiction Amedeo Ferri, meglio conosciuto come Mr Ferri, è un gentiluomo di origini italiane che ha deciso di trasferirsi in America, dove perde tragicamente il fratello nel corso del linciaggio di New Orleans del 1891. Il protagonista non riuscirà a superare facilmente il lutto e dovrà confrontarsi con una realtà molto dura per chi, come lui, ha lasciato l’Italia per cercare fortuna nella nuova terra promessa. La tragedia subita anni prima lo cambierà profondamente rendendolo particolarmente sensibile alle storie e alle ingiustizie subite dagli altri emigrati. Per questo si legherà subito a Carmela e ai suoi figli, conosciuti a bordo della nave con destinazione New York. Per Ferri sarà amore a prima vista, ma, a causa della sua timidezza, non riuscirà a confessare alla donna i suoi sentimenti.