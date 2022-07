Thor: Love & Thunder è un flop? Il nostro parere

La serie che vede come protagonista il biondo figlio di Odino ha sicuramente riscosso un discreto successo negli anni, tale da far uscire anche quest’anno la sua ennesima avventura. In Italia il nuovo capitolo è approdato il 6 luglio 2022, mentre negli Stati Uniti, dove doveva arrivare a novembre del 2021, la pandemia lo ha rinviato definitivamente all’8 luglio.

I toni del film sono più vivaci, accesi, assolutamente diversi dai soliti utilizzati e resi famosi dalla Marvel Comics.

Che sia questo un cambiamento di rotta verso tematiche più ‘leggere’ e meno da supereroi?

Il pubblico ha avuto pareri discordanti riguardo al giudizio per questo film, che ha deluso la maggior parte dei cultori del genere, che si aspettavano forse qualcosa di più epico e meno ‘leggero’.

Le tematiche trattate si distaccano infatti dai soliti stereotipi Marvel, che secondo molti, sono ormai un vero e proprio marchio di fabbrica, che non puó essere cancellato nemmeno dal personaggio di Thor.

Come giudicare Thor: Love & Thunder? Verrà ricordato come un grande flop?

Le statistiche, anche se lo hanno dato tra le uscite più attese dell’estate, hanno anche sancito in buona parte la sua disfatta, definendolo come una ‘macchietta’ per l’intera saga del Valhalla.

Una vera onta infamante per Odino e il popolo di Asgard, che stavolta non hanno proprio fatto centro, mettendo in mostra il lato peggiore della mitologia norrenica.