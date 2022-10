Eileen Ryan: morta l'attrice di Magnolia, madre di Sean Penn

Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’attrice Eileen Ryan, morta all’età di 94 anni nella sua casa di Malibù, a Los Angeles. L’annuncio della famiglia risale a lunedì, ma la morte della donna risale a 24 ore prima. Eileen Ryan era famosa per essere prima di tutto un’attrice di successo, sia del piccolo che del grande schermo. Inoltre, era conosciuta da tutti anche per essere la madre di Sean Penn, uno degli attori più famosi di Hollywood. Il comunicato della famiglia non ha chiarito la causa del decesso.

La pellicola di maggiore successo di Eileen Ryan è Magnolia, film drammatico diretto dal regista californiano Paul Thomas Anderson e interpretato tra gli altri dalla star del cinema Tom Cruise, qui nei panni di un oratore motivazionale. Il film ebbe un grande successo tra gli addetti ai lavori, tanto da vincere l’Orso d’oro nell’edizione 2000 del Festival di Berlino. La carriera della Ryan è però associata soprattutto alle serie televisive, in particolare Bonanza, I detectives e Ai confini della realtà.

Eileen Ryan è stata sposata per più di quarant’anni con il regista Leo Penn, conosciuto nel 1957 e sposato pochi mesi più tardi. Dal loro matrimonio sono nati Sean Penn, uno degli attori più conosciuti a Hollywood, il cantante Michael Penn e lo sfortunato attore Chris Penn, scomparso a soli 40 anni a causa di una cardiomiopatia. Infine, un’ultima curiosità: non tutti sanno che la madre di Sean Penn era italo-irlandese, dato che suo padre – Amerigo Giuseppe Annucci – era un dentista italiano, mentre la madre – Rose Isabel Ryan – un’infermiera di origini irlandesi.