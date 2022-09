Il 27 settembre 2022 Gwyneth Paltrow compie 50 anni, un’età in cui molte persone si sentono di fare bilanci e osservare il tempo passato per trarne insegnamento. Lo ha fatto anche l’attrice in un lungo post sul suo sito internet, dove ha analizzato lucidamente e con molta onestà la sua età e tutte le cose importanti che ha imparato.

“Riflessioni su una tappa fondamentale”, recita la caption del post Instagram che poi rimanda a una vera e propria lettera, in cui Gwyneth Paltrow riflette sulla sua condizione fisica e mentale arrivata a 50 anni. “Il mio corpo – spiega – è una cartina della prova di tutti questi giorni… Una raccolta dei segni e irregolarità che fanno orecchie ai capitoli”.

Ci sono le “Cicatrici dalle scottature da forno, un dito frantumato nel vetro di una finestra tanto tempo fa, la nascita di un figlio. Capelli bianchi e piccole rughe”, racconta l’attrice, premio Oscar e Golden Globe nel 1999 come migliore attrice per il film Shakespeare in Love.

È cosi, tra gli esercizi e una sana alimentazione, “Il possibile per essere in buona salute e per avere la longevità”, Paltrow ripete a sé stessa una sorta di mantra che si riassume nella parola accettazione:

Accetto i segni e la pelle flaccida, le rughe. Accetto il mio corpo e lascio andare il bisogno di essere perfetta, apparire perfetta, sfidare la gravità, sfidare la logica, sfidare l’umanità. Accetto la mia umanità.

Per Gwyneth Paltrow è un cambiamento di vedute completamente diverso rispetto a quando compì 40 anni. In un’intervista al Sunday TODAY, in onda su Nbc, aveva dichiarato di essere spaventata, mentre ora vede questo compleanno come uno straordinario “aggiornamento di software”, tanto da non volere più tornare “Ai miei venti o trent’anni. Mi conosco, mi piaccio come sono e sono grata per la saggezza che è venuta con l’età”, aveva confessato a People.