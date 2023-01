Il mondo della spettacolo piange Gina Lollobrigida, la diva del cinema italiano scomparsa a 95 anni. Tra coloro che hanno ricordato pubblicamente “La Bersagliera” vi sono stati Pippo Baudo, Sophia Loren, Ornella Muti, Vladimir Luxuria e anche Sabrina Impacciatore, freschissima di successo planetario grazie alla serie tv statunitense, The White Lotus.

Il decano dei conduttori tv ha scelto di ricordare l’attrice di Pane, amore e fantasia con queste parole:

La cosa che mi porterò dentro di Gina Lollobrigida è il suo ottimismo, grazie al quale non è invecchiata mai. Era una donna molto poliforme, una grande pittrice e scultrice, casa sua era piena di statue, di quadri bellissimi realizzati da lei. Era una donna molto poliedrica.

A lui si è unita l’attrice Ornella Muti, che si è detta profondamente addolorata per la scomparsa di un’altra icona dei tempi:

Vedere che stanno morendo tutte la grandi star del cinema italiano mi fa un certo effetto. Ho iniziato la mia carriera a soli 15 anni ed è molto doloroso vedere scomparire un intero mondo di artisti con cui ho collaborato.

Non poteva mancare la storica collega, Sophia Loren, insieme alla quale Gina Lollobrigida ha contribuito ad affermare l’immagine della diva italiana come star internazionale. Loren per prima ha espresso pubblicamente il suo dolore per la scomparsa dell’attrice.

Come lei anche Vladimir Luxuria si è detta profondamente addolorata e sui social, condividendo una foto che le ritrae insieme, ha scritto:

Cara Gina, bersagliera nel cinema e guerriera nella vita, mi avevi appassionata con la tua mente lucida a raccontare Hollywood, a fare ritratti, foto e sculture. Mi avevi illusa che seppur scalfita da tante polemiche, saresti rimasta roccia immortale”.

Via social anche il ricordo di Sabrina Impacciatore, che su Instagram ha pubblicato una storia per omaggiare colei che l’ha sempre ispirata. “Grazie per il grande esempio“, le sue parole.