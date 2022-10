Alla sfilata Primavera/Estate 2023 di Michael Kors durante la New York Fashion Week di settembre 2022, un’immagine di Anne Hathaway e Anna Wintour, sedute l’una di fianco all’altra, aveva fatto il giro del web, generando nei fan un incredibile entusiasmo, tanto da farli sperare che ci potesse essere un sequel al cult di David Frankel, Il diavolo veste Prada. A un mese di distanza, tuttavia, l’attrice, che nel 2006 vestiva i panni dell’impacciata ma tenace stagista, Andy Sachs, ha categoricamente smentito tale ipotesi.

Nella pellicola, che aveva raccolto consensi sia da parte del pubblico che dalla critica, una tirannica Meryl Streep interpretava il personaggio di Miranda Priestly, la severa direttrice del magazine di moda Runaway, liberamente ispirato proprio da Wintour, caporedattrice storica di Vogue America.

È per questo motivo che tra i fan più accaniti erano iniziate a girare le voci su un possibile proseguo del film. Oltre al fatto che Hathaway era apparsa all’evento con un look molto simile a quello dell’aspirante giornalista nella storia.

A ottobre 2022, in occasione della première di Armageddon Time a New York, ET ha intervistato l’attrice in merito alla possibilità di un sequel del capolavoro cinematografico – le cui vendite hanno superato i 320.000.000 di dollari al botteghino internazionale -, ma Anne Hathaway ha svelato la verità, spezzando il cuore a molti spettatori, i quali magari potranno trovare conforto nelle parole della star.

“Non ci sarà un sequel“, ha spiegato la 39enne, aggiungendo: “Non accadrà, non possiamo farlo. Non accadrà. [Il diavolo veste Prada] esiste. Ci sono altri film. Ci saranno altri film. Intanto possiamo ancora rivedere quello“.