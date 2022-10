Britney Theriot, il primo red carpet con Russell Crowe a Roma

Non poteva scegliere che Roma, la sua città preferita, per presentare al mondo intero la sua nuova fidanzata. Russell Crowe, star della pellicola Il Gladiatore, e Britney Theriot, si sono mostrati per la prima volta insieme in un evento ufficiale in occasione del red carpet della Festa del cinema di Roma. Ai due piace fare le cose con molta calma: la loro relazione è iniziata due anni fa, ma si erano conosciuti quasi dieci anni prima, sul set del film Broken City (2013). L’amore, si sa, non guarda in faccia il tempo.

La scelta di sfilare insieme sul red carpet per la prima volta ha sorpreso tutti quanti, fan compresi. A tal punto che più di qualcuno si è domandato chi fosse la ragazza accanto al divo neozelandese, premio Oscar 2001 per la sua magistrale interpretazione di Massimo Decimo Meridio nel film colossal Il gladiatore. Britney Theriot è originaria di New Orleans, ha 31 anni ed è dal 2017 un’agente immobiliare, dopo aver studiato ingegneria elettronica alla Louisiana State University e aver recitato nel thriller Broken City del regista Allen Hughes.

Il tempo di conoscere Russell Crowe, quindi, e poi cambiare completamente vita, fondando per giunta un’impresa tutta sua (Mirambell Realty). Trascorrono sette anni dal loro primo incontro, ed ecco che i due iniziano a fare sul serio, tra partite di tennis, pedalate in mezzo alla natura e selfie davanti al Colosseo. A dieci anni di distanza dal divorzio con Danielle Spencer (a proposito, avete notato la somiglianza tra Danielle e Britney?), la star neozelandese è dunque pronto a iniziare la sua prima relazione ufficiale.