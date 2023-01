Amazon Prime Video Italia ha appena diffuso il trailer in italiano di Un matrimonio esplosivo, il nuovo film con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel, disponibile in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming a partire dal 27 gennaio 2023. Una romcom imperdibile, che vede nel cast anche Jennifer Coolidge fresca di Golden Globe per la sua interpretazione nella serie di Mike White, The White Lotus.

Sono quindi disponibili nuove immagini per l’attesissima commedia diretta da Jason Moore, che segue la storia di Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel), una giovane coppia in procinto di sposarsi. I due decidono di organizzare le nozze in un posto insolito, portando con sé le rispettive e complesse famiglie.

Il risultato è un’avventurosa e stravagante cerimonia, dal momento che i novelli sposi iniziano a maturare forti dubbi riguardo il loro rapporto e il resto degli invitati viene preso in ostaggio da una banda di criminali. I due protagonisti cercano quindi di risolvere la situazione e affrontare il pericolo tentando in ogni modo di mettere in salvo i propri cari. “Finché morte non ci separi” assume in questo film comico e adrenalinico un significato del tutto nuovo.

Il resto del cast è composto da Sonia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz.

Prima di Duhamel, per il ruolo del protagonista maschile era stato scelto Ryan Reynolds, che in seguito aveva dovuto rinunciare per altri impegni. Poi, era stata la volta di Armie Hammer, che però è stato sostituito una volta esploso lo scandalo che lo ha coinvolto. Siamo certi che l’attuale attore non farà rimpiangere i predecessori.