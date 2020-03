Tiffany Blue Box Cafe a Londra: come prenotare da Harrods

Colazione da Tiffany? Ora è possibile anche in Europa, a Londra, nel nuovo Blue Box Cafe all’interno dei grandi magazzini di Harrods (87-135 Brompton Rd, Knightsbridge, London SW1X 7XL). Il posto preferito di Audrey Hepburn, dove “niente di veramente brutto può accadere”, ha aperto le sue porte per offrire la possibilità di una colazione, un tè delle 5 o una cena indimenticabili immersi nell’atmosfera turchese e raffinata del marchio, tra porcellane e pietra amazzonite simbolo della casa, motivi floreali e faunistici dipinti a mano sulle pareti e gli iconici cuoricini.

Dunque, nel frattempo che la sede di New York rimarrà chiusa per lavori di rinnovamento fino al 2021, vediamo come prenotare al Blue Box Cafe di Londra.

L’operazione è molto semplice, basta effettuare la prenotazione online al sito scegliendo il giorno e la fascia oraria tra quelle disponibili (non è necessario nemmeno troppo anticipo nel farlo), ma il tempo a disposizione per completare la prenotazione prima che venga resa disponibile per altri è di 5 minuti.

Colazione da Tiffany

La colazione è disponibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11.30 e domenica dalle 10 alle 13.30; sono disponibili 3 soluzioni al costo di 39£, 54£ o 62£ che comprendono tè, succhi di frutta o champagne, cornetti al burro o alla marmellata di lamponi, frutta fresca o una portata a scelta tra bagel, uova, waffle, muffin di granchio o toast di avocado.

Tè pomeridiano da Tiffany

Dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 18.30 e domenica dalle 13.30 alle 18.30; anche per il tè sono disponibili 3 soluzioni a 69£, 84£ o 92£. La selezione di dolci o panini per accompagnare il tè e lo champagne è ampia e davvero stuzzicante, dall’Uovo Blu Tiffany ispirato all’uovo di pettirosso con crema al limone e mascarpone, alle Madeleine di parmigiano caldo.

Cena da Tiffany

La cena è disponibile dal lunedì al sabato dalle 18.30 alle 22.30; menu con 2 portate a 42£ oppure 3 portate a 49£. Si può scegliere tra antipasti, portate principali e dolci alla carta.

Le carte dei vini, champagne, tè, infusi e altre bevande sono molto ricche e ben curate: c’è solo l’imbarazzo della scelta per vivere questa esperienza da sogno (ma molto accessibile).

