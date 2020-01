Colazione da Tiffany a Londra: a febbraio da Harrods una caffetteria a tema

Chi non ha mai sognato di essere Audrey Hepburn nel famosissimo film Colazione da Tiffany? E nello specifico, chi trovandosi a New York non ha mai immaginato di fermarsi sulla Quinta Strada e, vestiti elegantemente fare colazione proprio guardando le vetrine della celebre gioielleria?

Se avete visitato la Grande Mela negli ultimi anni avrete senz’altro scoperto che questo sogno è stato reso possibile grazie al lancio del Blue Box Café all’interno del negozio di bandiera di Tiffany. Ma il viaggio nel Nuovo Continente non è per forza di cose comodissimo o alla portata di tutte le tasche, per cui non tutti i nostri lettori avranno potuto soddisfare questo piccolo grande desiderio.

Tuttavia a febbraio, grazie alla nuova iniziativa di Tiffany & Co, l’impresa sarà senz’altro molto più semplice: il Blue Box Café infatti sbarcherà in Europa, e più precisamente a Londra (certo, la definizione di città europea rimane in sospeso a causa della Brexit, ma le distanze e i costi sono senza dubbio più abbordabili).

Ovviamente non poteva che essere un luogo iconico della capitale britannica a ospitare una altrettanto iconica caffetteria: stiamo parlando dei grandi magazzini Harrods, siti nel quartiere di Knightsbridge. Richard Moore, dirigente di Tiffany & Co, ha così commentato: “Da tempo siamo presenti a Londra, e introducendo il Tiffany Blue Box Café qui vogliamo offrire ai clienti di questa città un’altra occasione di immergersi nel mondo di Tiffany“.

I clienti potranno dunque fare colazione, prendere il tè del pomeriggio e cenare, mentre saranno circondati dallo scintillio abbagliante dei prodotti della gioielleria Tiffany (che potranno ammirare ponderando un acquisto decisamente non così scontato). Il tutto ammobiliato con una serie di suppellettili che richiamano il caratteristico colore delle scatole blu del brand.

L’iniziativa avrà luogo a febbraio, e sarà disponibile per un periodo limitato di tempo, per cui se siete dei patiti di Colazione da Tiffany vi suggeriamo di prenotare immediatamente per non perdere questa occasione più unica che rara.