Che siate in città per un weekend o per una vacanza, per visitare una delle tante mostre (quella Dior o sulla Regina Vittoria su tutte) o per fare shopping, non potete perdere i rooftop Londra, i migliori bar con terrazza. Questi locali permettono di godersi una colazione, un brunch, un aperitivo con vista mozzafiato.

Lo skyline di Londra è, infatti, unico al mondo, tanto riconoscibile quanto spettacolare: dai grattacieli della City al Tamigi che percorre la metropoli, dalla ruota panoramica al London Bridge, il panorama è sempre da cartolina e, dall’alto, il colpo d’occhio è ancora più spettacolare.

The Shard, di Renzo Piano, è il più alto edificio abitabile in Europa con i suoi 306 metri, mentre il Swiss Re Building – detto Gherkin, cetriolo, per la sua forma – è forse il grattacielo più particolare. La vista sulla città, tra l’altro, cambierà presto con The Tulip, il tulipano dell’archistar Norman Foster, una torre-fiore in acciaio che culminerà con una capsula di vetro con 12 piani di bar con terrazza e ristoranti, oltre a una struttura educativa gratuita per bambini delle scuole statali di Londra.

In attesa di questo nuovo punto panoramico a 360°, che non sarà pronto prima del 2025, vediamo insieme i migliori rooftop di Londra.

I migliori 5 rooftop Londra del 2019