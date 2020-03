Tom Cruise regala lezioni di volo al compagno di set Glen Powell

I fan di Tom Cruise non vedono l’ora di rivedere l’attore interpretare Pete Mitchell nell’attesissimo Top Gun: Maverick, il sequel del film cult uscito nelle sale ben 34 anni fa.

Un altro protagonista che farà parte del cast è Glen Powell, un giovane attore ormai tra i più richiesti a Hollywood e diventato famoso grazie al film Il coraggio di contare e alla serie tv Scream Queen. Nel sequel di Top Gun Glen interpreterà Hangman, uno degli allievi più talentuosi dell’istruttore di volo Maverick.

Proprio il divo di Hollywood ha voluto fare un regalo di Natale speciale al suo giovane compagno di set così come il ragazzo ha raccontato su Instagram: “Ho cercato di non innamorarmi dell’aviazione dopo aver vissuto il sogno di ogni pilota mentre giravo Top Gun Maverick. Soprattutto dopo aver visto esibirsi Tom Cruise. Dopo le riprese giornaliere, Tom schizzava via nel tramonto con il suo p51 mentre io zoppicavo verso il camerino. Le ali sono molto meglio delle ruote… Per Natale Tom mi ha regalato un iPad con le mie lezioni di volo già organizzate e pagate. E ieri, dopo mesi di volo, studio e prove… ce l’ho fatta!“.

Glen è così diventato un pilota vero ed ha voluto fare una dedica speciale a chi l’ha ispirato: “Grazie Tom per essere il mio mentore a ogni passo. Se mi stai cercando, guarda in alto“.