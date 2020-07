Tom Cruise: 58 anni sulla cresta dell'onda

Tom Cruise, l’attore più amato e chiacchierato degli anni Novanta e Duemila, compie 58 anni. Il Maverick di Top Gun, personaggio che l’ha reso l’attore più pagato e richiesto a Hollywood, è diventato negli anni l’action hero per antonomasia e i suoi film, quasi sempre record di incassi al botteghino, hanno portato Forbes a nominarlo uno degli attori famosi e potenti di sempre.

Single da sette anni, Tom Cruise è allo stesso tempo uno degli attori più discussi a causa del pessimo carattere che pare abbia sul set, del rapporto con le donne e soprattutto per l’appartenenza alla Chiesa di Scientology. La vita sentimentale di Tom Cruise è stata certamente movimentata, tre matrimoni e tre divorzi, quattro figli e tante presunte fiamme. Da Nicole Kidman a Katie Holmes, non si può dire che sia rimasto in buoni contatti con le donne della sua vita.

Il suo pubblico invece è sempre al suo fianco, da Top Gun ai sei film di Mission Impossible, Tom Cruise è il simbolo del cinema d’azione a Hollywood. Niente Oscar per lui, ma grandi successi al botteghino e uno status di sex symbol. Il suo prossimo film, Lybra sarà ambientato in Italia e le riprese, previste a Roma e Venezia per la scorsa primavera, sono state rimandate a causa del Coronavirus.

Tom Cruise: origini, gioventù ed esordio

Pochi sanno che il nome completo dell’attore è Thomas Cruise Mapother IV. Nato il 3 luglio 1962 a Syracuse, nello stato di New York, cambia otto scuole elementari e tre licei, a causa della sua famiglia sempre in movimento. Sin da giovanissimo ha sofferto di dislessia, disturbo che è riuscito a superare solo in età adulta.

A causa dei continui spostamenti della numerosa famiglia, trascorre la gioventù attraversando gli Stati Uniti. Dopo il divorzio dei genitori studia per un anno in un seminario francescano stabilendosi definitivamente a Glen Ridge, nel New Jersey, insieme alla madre.

Solo allora Tom Cruise scopre la passione per la recitazione, iscrivendosi a un corso di arte drammatica. Nel 1980, a 18 anni, si trasferisce a New York per inseguire il sogno nel mondo del cinema. L’anno successivo arriva il suo debutto con una particina in Amore senza fine, film di Franco Zeffirelli girato e prodotto negli Stati Uniti.

Ottiene rapidamente altre parti, in film come Taps – Squilli di rivolta (1981), nel 1983 in Un weekend da leoni, I ragazzi della 56ª strada di Francis Ford Coppola, Risky Business e Il ribelle.

La svolta arriva nel 1985 quando Ridley Scott lo sceglie come attore protagonista nel film fantasy Legend che, per il giovane Tom che ha solo 23 anni, si dimostra come un’importante prova recitativa.

Il successo di Top Gun e gli altri film di culto

Il successo internazionale arriva con una delle pellicole cult per eccellenza degli anni ’80, Top Gun. I ragazzi vogliono essere tutti Maverick, il tenente di vascello alla guida di un F-14 della Marina degli Stati Uniti, interpretato da Tom Cruise. Le ragazze invece si innamorano tutte di lui. Il brano che accompagna il film è Take My Breath Away dei Berlin, brano romantico che resterà nella storia della musica. Il film incassò 353 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il più visto del 1986.

Tom Cruise era ufficialmente una star, in breve tempo era diventato l’attore più richiesto a Hollywood. Affianca Paul Newman ne Il colore dei soldi di Martin Scorsese e si afferma come attore drammatico grazie a Rain Man accanto a Dustin Hoffman. La carriera di Tom Cruise è infatti costellata di film cult. Per Nato il 4 luglio, di Oliver Stone, ottiene la prima candidatura agli Oscar, raccontando la vera storia di Ron Kovic, ex marine e poi attivista, nella guerra del Vietnam.

Seguono altri film rimasti tra i più amati dal pubblico come Codice d’onore (1992), Il socio (1993), Intervista col vampiro (1994) e Jerry Maguire (1996). Arriva però un nuovo momento di svolta per l’attore: Mission Impossible di Brian De Palma. Tom veste i panni di Ethan Hunt, l’agente segreto più famoso del cinema solo dopo James Bond. La pellicola ha un tale successo da portare Cruise, in questa seconda fase della sua carriera, a essere sempre accostato al suo personaggio. Seguono ben 5 seguiti e un sesto è in lavorazione. Mission Impossible diventa una delle sage più fortunate del cinema.

Segue Eyes Wide Shut, di Stanley Kubrick, ultimo film del regista e ultima volta di Cruise al cinema con Nicole Kidman prima del divorzio. Gli anni 2000, dopo le tante pellicole cult, spingono Tom a provare nuove sfide al cinema. Ricordiamo Magnolia (2000), Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002) con regia di Steven Spielberg e L’ultimo samurai (2003).

L’attore si dedica sempre più a Scientology e a parentesi fortunate iniziano ad alternarsi altre decisamente meno interessanti. Tra i suoi film più recenti ricordiamo Leoni per agnelli (2007), con la regia di Robert Redford, Edge of Tomorrow (2014) e La mummia (2017). Nel 2020 è tornato sul set del suo film più famoso con il sequel Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski.

La vita privata, matrimoni e figli

Tom Cruise si è sposato ben tre volte, ma tutti i matrimoni sono naufragati. Le pagine scandalistiche hanno raccontato a lungo la sua vita sentimentale, che può essere racchiusa in tre importanti donne:

Mimi Rogers : Tom Cruise sposa la prima moglie nel 1987 e, pare sia stata proprio lei tra le prime seguaci del culto a Hollywood, a introdurre l’attore in Scientology. Il matrimonio finisce nel 1989 e la coppia divorzia l’anno dopo, con l’arrivo della sua seconda moglie;

: Tom Cruise sposa la prima moglie nel 1987 e, pare sia stata proprio lei tra le prime seguaci del culto a Hollywood, a introdurre l’attore in Scientology. Il matrimonio finisce nel 1989 e la coppia divorzia l’anno dopo, con l’arrivo della sua seconda moglie; Nicole Kidman : Tom e la bella australiana si conoscono sul set di Giorni di tuono e si sposano meno di un anno dopo. Una dei matrimoni da favola, durato 11 anni, tra i più seguiti a Hollywood. I due però, belli e di successo, non riescono ad avere un figlio. Così la coppia adotta prima una bambina, Isabella Jane, e poi un maschietto Connor Anthony. L’ingerenza sempre maggiore della setta nelle loro vite è uno dei motivi del divorzio;

: Tom e la bella australiana si conoscono sul set di Giorni di tuono e si sposano meno di un anno dopo. Una dei matrimoni da favola, durato 11 anni, tra i più seguiti a Hollywood. I due però, belli e di successo, non riescono ad avere un figlio. Così la coppia adotta prima una bambina, Isabella Jane, e poi un maschietto Connor Anthony. L’ingerenza sempre maggiore della setta nelle loro vite è uno dei motivi del divorzio; Katie Holmes: dopo aver tentato di conquistare Cameron Diaz, scappata per non avvicinarsi a Scientology, e il fidanzamento con Penelope Cruz, nel 2005 Tom Cruise incontra la protagonista di Dawson’s Creek, che diventa sua moglie l’anno successivo. La coppia mette al mondo l’unica figlia naturale di Cruise, Suri, che, dopo il divorzio arrivato nel 2012, l’attore non riesce a vedere quasi mai. Secondo la stampa Tom può incontrarla solo una volta al mese, per decisione del tribunale, per tenere la bambina a riparo dalla setta religiosa. Ma, secondo altre fonti, sarebbero anni che la ragazzina e suo padre non avrebbero più alcun rapporto.

Le controversie e l’adesione a Scientology

Il maggior ostacolo della carriera in ascesa di Tom Cruise è stato certamente la sua adesione a Scientology. Nella seconda parte degli anni 2000 l’attore ha certamente continuato a batter cassa al botteghino ma con film di minor splendore rispetto ai cult ai quali ci aveva abituati.

Il vizio, se così possiamo definirlo, di Cruise era di tentare di avvicinare qualsiasi collega con il quale lavorasse alla setta, una vera e propria continua ricerca di adesioni. L’appartenenza a Scientology gli è costata ben due matrimoni, quello con Nicole Kidman e quello con Katie Holmes, e l’affidamento di sua figlia Suri Cruise. Pare persino che sia stata la seconda moglie a consigliare alla terza di scappare, preoccupata per la fragilità della giovane attrice durante gli ultimi anni al fianco di Cruise.

Numerosi ex aderenti alla setta hanno accusato l’attore di essere a conoscenza di abusi, violenze, e raggiri all’interno della Chiesa. Anzi secondo le dichiarazioni dell’attrice Leah Remini era lui stesso a organizzare delle vere e proprie punizioni. Infatti, secondo la stampa, Tom negli anni 2000 si è innalzato a messia del messaggio di Scientology, raggiungendo le vette della dirigenza.

Continue richieste di soldi, lavaggio del cervello, allontanamento dai parenti che non sono nella setta, violenze psicologiche, questi sono solo alcuni dei tanti punti bui dell’organizzazione.

Tom Cruise: la vera altezza e altre curiosità

Su Tom Cruise restano molte ombre e una di queste, la più divertente, è legata all’altezza dell’attore che impedisce spesso alle sue partner di indossare tacchi per non farlo sfigurare. Scopriamo qualche curiosità sul suo conto:

Pare che sia alto 1,70 m , ma non è confermato visto che tra le sue abitudini ci sarebbe quella di indossare scarpe con un rialzo;

, ma non è confermato visto che tra le sue abitudini ci sarebbe quella di indossare scarpe con un rialzo; Si era parlato di un possibile nuovo film insieme per Tom e Nicole Kidman, notizia per ora rimasta solo un gossip;

per Tom e Nicole Kidman, notizia per ora rimasta solo un gossip; Il 10 ottobre in Giappone si festeggia il Tom Cruise Day , indetto nel 2006 perché pare sia la star di Hollywood che ha visitato più volte la nazione;

, indetto nel 2006 perché pare sia la star di Hollywood che ha visitato più volte la nazione; Il suo viso è stato il prototipo per Aladdin nel popolare film d’animazione Disney;

nel popolare film d’animazione Disney; L’attore ha raccontato che è stata sua l’idea di presentare i film sul red carpet anche in altri paesi, con l’uscita di Top Gun e le première in tutto il mondo.