Bradley Cooper e Katie Holmes hanno una relazione segreta?

Secondo le ultime indiscrezioni ad Hollywood sarebbe nata una nuovissima coppia che sta mandando in visibilio i fan! Pare, infatti, che Bradley Cooper e Katie Holmes abbiamo una relazione segreta da qualche mese.

I rumors sono partiti da Ok! Magazine: le fonti anonime hanno lanciato la notizia bomba fornendo anche molti particolari sulla vita amorosa dei due.

I due attori vivono a pochi isolati di distanza nel cuore di New York e si sarebbero incontrati per caso in un bar di zona. Dopo qualche chiacchiera, Bradley avrebbe chiesto il numero di cellulare a Katie per poi chiamarla qualche giorno dopo.

Sembra che da quel momento sia scattata la scintilla e che i due si siano cominciati a frequentare seriamente. La relazione andrebbe avanti già tre mesi ma in piena segretezza vista la discrezione di entrambi sulle questioni personali.

Ricordiamo che Cooper esce da una separazione sofferta con la modella Irina Shayk e che negli ultimi mesi ha smentito il suo presunto flirt con la collega di set Lady Gaga. Katie invece, dopo il divorzio da Tom Cruise, ultimamente ha messo fine anche alla storia con Jamie Foxx durata ben cinque anni.

L’attrice avrebbe addirittura confidato a sua figlia Suri di essere pronta a trovare la persona giusta e la tredicenne pare abbia dato il suo consenso. Sarà forse Bradley l’uomo fortunato?