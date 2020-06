Nicole Kidman, 53 anni di successi al cinema e di amori ribelli

Nicole Kidman, la diva australiana dai lunghi capelli ricci e dalla pelle d’avorio, compie 53 anni. All’inizio della sua carriera in pochi avrebbero scommesso sulla giovane attrice che ha poi conquistato Hollywood: il cinema americano, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, fu travolto dal fascino insolito della Kidman e dal suo sguardo penetrante.

Nella sua carriera cinematografica Nicole Kidman ha spaziato in ogni genere: dalla commedia al giallo, passando per il fantasy e l’horror. Criticata aspramente per il ricorso al bisturi, l’attrice negli ultimi anni ha deciso di dire basta ai ritocchi della chirurgia estetica e di tornare a una maggiore naturalezza che le hanno consentito di ottenere parti importanti al cinema e in tv. Indimenticabile in film iconici come Eyes Wide Shut, Moulin Rouge! e The Others, di recente è apparsa anche sul piccolo schermo nella serie di successo Big Little Lies.

La sua vita sentimentale è stata molto chiacchierata. Il matrimonio con Tom Cruise, con il quale ha adottato i primi due figli, è apparso fin dall’inizio come una delle grandi favole di Hollywood. L’unione è invece naufragata bruscamente, anche a causa dell’adesione di Tome Cruise alla chiesa di Scientology, ed è terminata con il divorzio. Nicole Kidman ha però trovato l’amore vero con il cantante country Keith Urban, con il quale forma una delle coppie più affiatate dello showbiz. Da questo matrimonio sono nate due figlie (l’ultima delle due facendo ricorso alla maternità surrogata).

Il suo approdo su Instagram ha mostrato al mondo intero chi è davvero Nicole: divertente, solare, legata alla famiglia, lontana dal quadro freddo e algido dipinto negli anni dai media.

I 53 anni di Nicole Kidman

Nicole Mary Kidman nasce il 20 giugno del 1967 a Honolulu, nelle Hawaii, da una benestante famiglia australiana. Nicole è affascinata sin da subito dal mondo del cinema e resta colpita dal Mago di Oz e dalla interpretazione di Margaret Hamilton. Intraprende gli studi al Philip Street Theatre di Sydney, dove fa amicizia con Naomi Watts, ancora oggi una delle sue migliori amiche a Hollywood.

I grandi registi e le maestranze raccontano che c’è qualcosa nella Kidman, quando si accende quella lucetta nella telecamera e si inizia a girare, che crea magia sul set. Il suo sapersi calare in ogni parte, come se avesse recitato per tutta la vita quel ruolo, l’ha portata a lavorare con i più grandi. Stanley Kubrick, Ron Howard, Nora Ephron e Sofia Coppola sono solo alcuni dei registi che l’hanno diretta, in pellicole indimenticabili.

Nicole festeggerà certamente il compleanno con il marito e le figlie e non è escluso che per questa occasione possa riabbracciare anche la mamma Janelle e la sorella Antonia. Durante il lockdown infatti l’attrice ha più volte scritto su Instagram un pensiero per loro e per tutti coloro che non potevano vedere i propri cari.

Nicole Kidman: le origini e gli inizi della carriera

Dopo gli studi presso il Philip Street Theatre di Sydney e l’Australian Theatre for Young People, Nicole Kidman debutta davanti alla macchina da presa nel 1983, in Natale nel bosco. Dopo qualche parte minore, nel 1987 recita nella miniserie tv Vietnam grazie alla quale si aggiudica il premio dell’Australian Film Institute per la Migliore attrice in una miniserie.

La vera prima grande occasione al cinema avviene quando Philip Noyce le offre una parte nel thriller Ore 10: calma piatta, al fianco di Billy Zane. In Giorni di tuono di Tony Scott, recita al fianco di colui che diventerà il suo primo marito, Tom Cruise. Il matrimonio con l’attore le permette di avere ancora maggiore visibilità e, l’australiana dalla chioma ribelle, diventa la più richiesta a Hollywood. Seguono film come Da morire, che la consacra come attrice tutto tondo, Cuori Ribelli, Batman Forever, Ritratto da signora.

Nicole Kidman ha ormai superato in successo e popolarità il marito, sempre più distratto da Scientology e sempre meno amato a Hollywood. Nel 1999 il loro ultimo lavoro insieme, anche l’ultima pellicola diretta da Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut.

Nicole debutta con successo anche a teatro, e torna al cinema nel 2001 con due film simbolo della sua carriera, di The Otherse in Moulin Rouge!. Le pellicole sono talmente differenti tra loro, e da ciò che la Kidman aveva fatto fino a quel momento, da consacrarne definitivamente il talento. I due film portano all’attrice alla nomination all’Oscar, a un Golden Globe e numerosi altri premi internazionali.

Così l’anno successivo, con The Hours, al fianco di Julianne Moore e Meryl Streep, arriva il Premio Oscar come Miglior attrice, il BAFTA e l’Orso d’Argento. Seguono il film di grande successo Ritorno a Cold Mountain, il discusso Birth – Io sono Sean, dei passi falsi con La donna perfetta e Vita Da Strega, e i primi ruoli da produttrice.

Nicole Kidman diventa nel 2005 volto delle campagne pubblicitarie di Chanel n°5, ottenendo il record dell’attrice più pagata al minuto per uno spot (ben 12 milioni di dollari per 3 minuti). La bussola d’oro del 2007 è uno dei film dai maggiori incassi di sempre, ben 370 milioni di dollari.

Nicole Kidman e Tom Cruise: matrimonio, figli e separazione

Nel 1989 Nicole Kidman, ancora poco nota, e Tom Cruise, stella nascente di Hollywood, si conoscono sul set di Giorni di tuono. L’alchimia tra i due è palese sin dalle riprese e la coppia si sposa solo un anno dopo, il giorno della vigilia di Natale 1990 in Colorado. Nasce così la coppia d’oro di Hollywood, prima di Brad e Jennifer o di Brad e Angelina. Tutte i giornali parlano di loro, tutti i red carpet si infiammano al loro arrivo. Ma fin da subito qualcuno dubita nella longevità questa storia.

Il motivo? Scientology. Nonostante Nicole sia cattolica, accetta la richiesta di Tom di celebrare le nozze con il rito della ricca setta della quale lui fa parte sin dai primi anni ’80, dopo il matrimonio con la prima moglie Mimi Rogers. L’adesione alla setta, le sue strette regole e la pressione della stampa, sempre più affamata di gossip su di loro, li portò in breve tempo a isolarsi e a vivere lontani dai riflettori.

“Ero una bambina quando ho sposato Tom. Era come vivere in una bolla. Esistevamo solo noi due. Così siamo diventati dipendenti l’uno dall’altra” ha raccontato Nicole Kidman anni dopo il divorzio. I problemi continuano a causa dei figli che non arrivano. L’attrice infatti rimane incinta due volte ma perde entrambe le volte il bambino. Nicole non nasconde la sua sofferenza: “Delle donne che perdono un figlio non se ne parla mai abbastanza. È un dolore fortissimo“.

La coppia però non si perde d’animo e nel 1992 adotta una bambina, Isabella Jane. Sembra essere tornato il sereno, tanto che i due decidono di allargare ancora la famiglia adottando Connor Anthony nel 1995. Tom e Nicole continuano a far sognare e tornano a lavorare insieme in Cuori Ribelli e Eyes Wide Shut.

Nonostante da fuori tutto sembri procedere al meglio, l’attrice ha raccontato anni dopo che c’era tanta gioia nella loro famiglia ma anche tanta tristezza. E ancora una volta era colpa di Scientology. “Non uscivo mai, non andavo alle feste, non potevo vivere la mia vita. Ero come avvolta in bozzolo“. Intanto Tom Cruise diventava un esponente sempre più di spicco della setta, tanto da diventarne il massimo portavoce a Hollywood. Nel 2000, a poche settimane dal decimo anniversario di nozze, l’attore fa le valige, riempiendo nuovamente tutte le prime pagine dei giornali scandalistici.

La religione, la pressione di Tom, i disaccordi sull’istruzione dei figli tra i vari possibili motivi della rottura che hanno portato a un divorzio in tempo record. La ex coppia non ha mai reso note le motivazioni della separazione ma è certo che il loro rapporto non è migliorato con gli anni, neanche per il bene dei figli.

Data il totale distacco di Nicole da Scientology, il rapporto tra l’attrice e i figli, legatissimi al culto, è andato via via peggiorando, fino al picco più basso, lo scorso anno. Tom Cruise ha vietato all’ex moglie di partecipare alle nozze del figlio Connor con una dei membri più importanti della setta.

Nicole Kidman e il secondo marito, Keith Urban

Ma la vita aveva in serbo per Nicole il vero amore della sua vita, il musicista country australiano Keith Urban. Nicole vive con lui la giovinezza che non ha potuto vivere con Tom Cruise e, come mostra sui social, può essere finalmente se stessa. Serena, allegra, ironica e felice. La coppia si conosce nel 2005 a un evento e per Nicole è scatta il colpo di fulmine. Keith ci ha messo ben quattro mesi per chiederle di uscire ma si è fatto subito perdonare.

“Ho capito il giorno del mio trentottesimo compleanno che era l’uomo della mia vita” ha raccontato la Kidman da Ellen DeGeneres. “Erano le cinque del mattino, sento suonare alla porta ed era lui, con un mazzo di gardenie. Mi sono detta che era lui l’uomo che avrei sposato“. Quindici anni d’amore, quattordici di matrimonio, celebrati sempre da entrambi con romantiche dediche sui social.

Infatti entrambi sono attivissimi su Instagram e postano spesso selfie e video insieme. La coppia ha due bambine, Sunday Rose e Faith Margaret, nata grazie a una madre surrogata. “Quando ho vinto il Premio Oscar nel 2002 ero la persona più felice del mondo, ma anche la più sola. Ho condotto questa vita finché non sono inciampata in Keith. Lui mi ha salvata da quel buio“.

Nicole Kidman oggi

Dopo la pausa maternità Nicole Kidman torna al cinema con Australia, con Hugh Jackman, Rabbit Hole, il film tv Hemingway & Gellhorn, che le porta la sua prima nomination agli Emmy, e Grace di Monaco di Olivier Dahan. Nel 2015, al fianco di Julia Roberts, recita in uno dei suoi film più drammatici Il segreto dei suoi occhi, e in Lion – La strada verso casa. L’abbiamo rivista recentemente al cinema in Bombshell, il suo ultimo film, al fianco di Charlize Theron e Margot Robbie. Si è parlato di un possibile futuro film nuovamente al fianco di Tom Cruise, ipotesi davvero molto improbabile.

Non solo cinema però, come avevamo anticipato prima. La Kidman ha inciso dei brani per le colonne sonore dei suoi film e ha riscoperto la passione per la musica grazie al marito Keith Urban.

Nicole è tornata anche in tv, con un successo mondiale sul piccolo schermo, Big Little Lies. La serie, prodotta da HBO, racconta di un gruppo di donne che si uniscono dopo un omicidio che scuote la loro piccola comunità. Al suo fianco Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz e Meryl Streep.

5 curiosità su Nicole Kidman

Se volete saperne ancora sulla rossa più famosa di Hollywood, ecco 5 curiosità imperdibili su Nicole Kidman:

È alta 1,80 m. Per la sua altezza ha dovuto rinunciare al sogno di diventare ballerina e all’indossare i tacchi il giorno delle nozze con Tom Cruise;

m. Per la sua altezza ha dovuto rinunciare al sogno di diventare ballerina e all’indossare i tacchi il giorno delle nozze con Tom Cruise; Pare che l’attrice abbia una fobia per la luce solare tanto da chiedere sui set di limitare le sue riprese all’aperto;

tanto da chiedere sui set di limitare le sue riprese all’aperto; Nicole ha duettato con Robbie Williams sulle note di Somethin’ Stupid, cover del celebre brano di Frank e Nancy Sinatra;

sulle note di Somethin’ Stupid, cover del celebre brano di Frank e Nancy Sinatra; Essendo mancina , dovette imparare a scrivere con la mano destra per interpretare Virginia Woolf in The Hours;

, dovette imparare a scrivere con la mano destra per interpretare Virginia Woolf in The Hours; La prima scena di nudo della Kidman fu per Eyes Wide Shut, e l’attrice ha affermato che assecondare le volontà di un regista è più importante di assecondare le proprie inibizioni.