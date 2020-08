Travel kit e mini size: i prodotti di bellezza da portare in viaggio

Per struccare e detergere il viso, per idratare la pelle e, naturalmente, per proteggerla dal sole: a questo e a tanto altro servono i prodotti di bellezza da portare in viaggio grazie a pratici travel kit e mini size.

La cura del corpo, infatti, non va in vacanza. Anzi, con la disidratazione, la sudorazione e l’esposizione solare a metterla a dura prova, la pelle ha bisogno di accortezze costanti.

Grazie a travel kit e prodotti mini size, tutto quello di cui si può avere bisogno entra in valigia, anche nel bagaglio a mano da portare in cabina in aereo, o nella borsa da portare in spiaggia o per un weekend ritagliato al lavoro in città.

I prodotti beauty in taglia ridotta hanno la stessa efficacia, le stesse qualità e le stesse caratteristiche di quelli che utilizziamo tutti i giorni nella nostra routine quotidiana, solo in formato mini. Sono così leggeri, praticissimi e occupano pochissimo spazio. Inoltre, spesso vengono venduti in comode e simpatiche pochette, perfette per il trasporto e riutilizzabili.

I prodotti di bellezza da portare in viaggio con travel kit e mini size