Trucco da sposa: le tendenze 2021

In tante quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, hanno dovuto rimandare un matrimonio già organizzato, altre hanno deciso che non è più tempo di attendere e fissato la data: per tutte, è il momento di pensare al trucco sposa seguendo le indicazioni delle tendenze 2021.

Come saranno i make-up che andranno per la maggiore nel giorno del Sì? I consigli su prodotti, mood, colori e soluzioni arrivano dai make-up artist più celebri, dalle sfilate bridal, dalle scelte che star, influencer e it girl hanno fatto per il loro giorno più bello.

Le tendenze 2021 in fatto di trucco da sposa sono in linea con quelle di capelli, acconciature, abiti da sposa e decorazioni: all’insegna di informalità, naturalezza e semplicità. Insomma, l’evento si spoglia di tutto il superfluo e quello che resta è una cerimonia autentica, vera, per celebrare l’amore e condividerlo con le persone più care.

Trucco da sposa: 5 tendenze 2021

Siete alla ricerca dell’ispirazione per essere splendide al vostro matrimonio o, semplicemente, vi abbiamo incuriosite? Ecco i trend da conoscere, dal trucco occhi alle labbra.

Un trucco più naturale che mai

Il trucco in assoluto più trendy? Quello che esalta la bellezza naturale del viso, sotto tutti gli aspetti. Le spose del 2021 punteranno su una pelle luminosa, setosa, ben idratata e dall’aspetto sano, senza artifici. Illuminanti, polveri leggere, blush, tonalità nude e lucidalabbra saranno i cosmetici protagonisti del viso nel giorno del matrimonio.

Smokey eyes sì, ma nude

Gli smokey eyes, ormai è risaputo, sono tra le scelte preferite per il trucco da sposa, soprattutto perché stanno bene a tutte. Quest’anno, però, al bando le tonalità scure, nero e grigio. Nel 2021, gli smokey da scegliere sono molto soft, con colori nude come marroni, beige, rosa cipria e tanta luce. Da preferire, infatti, le versioni che regalano un beauty look da sposa luminoso e con effetto leggermente bagnato, più per satinato e brillante e meno per opaco.

Labbra glossy

Cosa c’è di meglio per emanare lucentezza e luminosità delle labbra rivestite di gloss? Li abbiamo già visti nel make-up dei matrimoni delle passate stagioni, ma durante la prossima stagione le labbra super idratate e dall’effetto bagnato andranno per la maggiore. Questa tendenza, poi, permette di regalare alla bocca sia un aspetto naturale che un tocco di colore sotto al lucidalabbra con un velo di rossetto corallo, magenta o rosa pastello, da scegliere il base al fototipo.

Focus sulle ciglia

Quando il trucco è molto naturale, diventa fondamentale curare tutti i dettagli, ciglia comprese. Sono le ciglia, infatti, che regalano sensualità e profondità allo sguardo. Curatele con prodotti specifici e un’alimentazione sana ed equilibrata, e rivolgetevi a un salone di bellezza per soluzioni effetto wow come ciglia finte o extension.

Un secondo beauty look

Molte spose scelgono un secondo abito, per cambiarsi dopo cerimonia e le foto e magari per essere pronte a ballare all night long. Perché, allora, non cambiare anche il beauty look? Sciogliete i capelli, optate per un rossetto indelebile shiny e dal colore intenso, rendente più profondo lo sguardo con ombre intriganti e il gioco è fatto.