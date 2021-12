Trucco sposa 2022: le tendenze per il giorno del sì

Così come le tendenze dei capelli hanno tracciato la strada per le spose del 2022, anche il trucco per quanto riguarda il giorno del sì comincia a essere definito. L’anno nuovo è all’insegna della naturalezza, con tonalità che evocano la vita all’aperto e in forte connessione con l’ambiente. Tra coroncine e fiori nei capelli, vediamo insieme la direzione scelta dai grandi brand per quanto riguarda il trucco sposa 2022.

Come anticipato quindi, il trucco sposa del prossimo anno esalta la bellezza naturale e i pregi, più o meno nascosti nel viso di ciascuno. Largo quindi alla valorizzazione di sé, senza eccessi inutili. D’altronde sentirsi a proprio agio è fondamentale il giorno del matrimonio, per questo anche il trucco deve essere pensato e realizzato tenendo conto di tutto quello che il fatidico giorno del sì comporta.

Trucco sposa 2022: il trionfo del nude make up

Quello che è evidente nelle tendenze del trucco sposa 2022 è che ad andare per la maggiore è senza dubbio il make up nude, il trucco che chiaramente c’è ma è come se non si vedesse, lasciando spazio alla bellezza più naturale possibile del viso. Si tratta di un make che corregge eventuali disarmonie, discromie, ed esalta la bellezza complessiva.

Il risultato finale è un incarnato luminoso, pulito e che scolpisce e valorizza i tratti del volto. Promosse a pieni voti le tonalità pastello, dal rosa al color pesca.

Trucco sposa 2022, gli occhi

Per la base degli occhi sì ai colori neutri e mat, come i marroni e i beige, ideali per creare ottime basi su cui aggiungere un po’ di luce per illuminare lo sguardo. Via libera all’oro sugli occhi. Abbiamo già visto in passato come siano tornati di moda glitter, ombretti shimmer e pagliuzze dorate, tutto adattabile al trucco da sposa nelle giuste misure. Gli occhi anche in questo caso possono rappresentare il fulcro di tutto il make up ma non serve appesantirli con un trucco eccessivo.

Se una volta la tendenza era quella di smokey eyes e ciglia finte, oggi il trucco degli occhi per la sposa del 2022 si alleggerisce, sfrutta l’armonia dei colori e apre lo sguardo senza eccessi. Crea punti luce, con iridescenze e bagliori di luce solo dove serve.

Trucco sposa 2022, le labbra

E per quanto riguarda le labbra? Per le spose più coraggiose, al posto degli occhi, possono diventare loro il fulcro del trucco, osando con tinte a lunga tenuta e dal colore intenso, ma ancora una volta a essere premiate per il 2022 sono le tonalità nude e malva, e che comunque giocano la stessa partita del resto del make up. A essere ricercata è ancora una volta l’armonia complessiva.

Trucco sposa 2022, le sopracciglia

Un po’ come è accaduto per il trucco occhi, anche le sopracciglia da anni ormai hanno invertito la tendenza a favore della leggerezza, verso forme e colori che appaiono il più naturale possibile. Si punta sempre all’armonia con il resto del viso, che è diventata la vera chiave per un make up sposa d’effetto e performante. Sì a forme naturali e folte, pettinate e fissate con prodotti adeguati ma lasciate senza dubbio naturali, senza effetti make up troppo intensi come invece è possibile trovare in altri tipi di make up.

