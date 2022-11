Un milione di dollari per una cena di gala con Harry e Meghan

Il 6 dicembre Harry e Meghan, duchi di Sussex, verranno premiati a New York con il prestigioso Ripple of Hope, il riconoscimento che viene dato a tutte quelle personalità che ogni anno si sono distinte per il proprio impegno umanitario. La manifestazione è organizzata dall’associazione Robert F. Kennedy Human Rights, presieduta da Kerry Kennedy e prevede che il premio venga conferito durante una cena di gala: chi desidera prendervi parte e cenare al tavolo dei vincitori, dovrà sborsare un milione di dollari.

Non si tratta certo di una cifra che è alla portata di tutti ma gli organizzatori hanno pensato ad alcuni pacchetti più economici che potrebbero soddisfare le esigenze di coloro che non hanno quei soldi a disposizione. Uno di questi è la possibilità, per un costo di 500 mila dollari, di essere nella stessa reception nella quale sosteranno anche Harry e Meghan di Sussex. Eppure non sono in pochi a storcere il naso, e non solo per i prezzi esorbitanti della serata, alla quale comunque parteciperanno molti vip.

In passato, infatti, il Ripple of Hope è stato assegnato a personaggi di fama mondiale, che si sono distinti per il loro grandissimo impegno umanitario oltre che politico, come Bill e Hillary Clinton, Barack Obama e Al Gore. In tanti si chiedono quindi che cosa abbiano mai fatto Harry e Meghan per ottenere questo riconoscimento e quanto davvero si impegnino per i diritti umani. David Nasaw, biografo della famiglia Kennedy, definisce la scelta degli organizzatori una decisione profondamente scellerata.

Articolo originale pubblicato il 14 novembre 2022