Meghan Markle si riavvicina alla famiglia reale

Un sorriso smagliante, uno sguardo proiettato verso un futuro radioso. Appare così Meghan Markle sulla copertina di Variety, per la sua prima intervista dopo la morte della regina Elisabetta. Alla sovrana, scomparsa lo scorso 8 settembre dopo 70 anni di regno, l’ex attrice ha riservato parole al miele: “È l’esempio più fulgido di leadership al femminile”, ha detto di lei la duchessa di Sussex, aggiungendo di essere profondamente grata di aver avuto modo di conoscerla e di trascorrere del tempo insieme. A questo proposito, nell’intervista ha ricordato il suo primo impegno ufficiale al fianco della compianta regina.

Le dichiarazioni di Meghan Markle hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Se in tanti hanno creduto alle parole della moglie di Harry, diverse persone si sono invece chieste quanto fossero sincere, ipotizzando una possibile strategia messa in piedi dall’ex attrice californiana per avvicinarsi alla famiglia reale inglese. Secondo gli addetti ai lavori, i Sussex starebbero cercando di adottare il profilo più basso possibile dopo l’ormai celebre Megxit del 2020, in modo da riappacificarsi con Casa Windsor.

I segnali, d’altronde, non mancano. A partire dall’ultima intervista rilasciata a Variety, il cui lancio era in programma lo scorso 14 settembre salvo poi essere posticipato alla seconda metà del mese di ottobre in forma di rispetto per la morte di Elisabetta II. Allo stesso modo, si segnala la rinuncia da parte di Meghan Markle a partecipare all’evento Power of Woman del 28 settembre. Anche l’autobiografia del principe Harry, attesa per il mese di novembre, è ora in stand-by, per non compromettere il lento riavvicinamento con il fratello William, futuro re d’Inghilterra. Per non parlare del documentario che sarebbe dovuto andare in onda su Netflix, definitivamente cancellato.