Harry e Meghan devolvono un milione di dollari ad una causa benefica

Da quando hanno abbandonato la corte reale e tutti i loro doveri nei confronti della corona, Harry e Meghan si sono dedicati spesso a cause benefiche per aiutare i più bisognosi, ma un gesto così plateale, però, non lo avevano ancora compiuto. Questa volta, infatti, in collaborazione con l’associazione Ving Project, hanno deciso di devolvere un milione di dollari a donne bisognose che possono aver bisogno di un supporto per riuscire a lanciare la loro idea imprenditoriale o semplicemente terminare gli studi.

Sul sito dell’associazione Ving si possono scoprire tutte le indicazioni per prendere parte al progetto. Infatti i duchi ribelli hanno donato un milione di euro che sarà suddiviso in progetti da mille dollari ciascuno per aiutare le giovani donne in difficoltà e offrire un supporto per la realizzazione dei propri sogni di emancipazione. Quello dell’emancipazione, d’altra parte, è un argomento molto caro alla Markle che fin dai tempi di Suite ne ha fatto un cavallo di battaglia, anche dalle pagine dei suoi social.

Se da un lato tanta generosità è nuova per i duchi del Sussex, dall’altra parte sia Harry che Meghan hanno cercato di abbinare la propria immagine a cause benefiche, fin da quando hanno deciso di lasciare Londra per iniziare una nuova vita indipendente prima in Canada e poi in California. Fra gli eventi più recenti, Harry era stato chiamato a tenere il discorso di apertura del Nelson Mandela Day organizzato dall’Onu mentre Meghan era stata ospite del Global Citizen Live.