Unghie a ballerina o coffin nails: come realizzarle?

Le unghie a ballerina, conosciute negli Stati Uniti come coffin nails o come ballerina shape manicure, spopolano sui social e tra le star che non rinunciano alle ultime tendenze, come Kylie Jenner o Rihanna: ecco cosa sono e come realizzarle anche a casa con il fai da te.

Per capire meglio questa novità che si è fatta strada negli ultimi anni tra le forma di unghie più cool, basta pensare ai nomi che la contraddistinguono. Si parla di ballerina perché l’ispirazione arriva dalle scarpette delle ballerine di danza classica, strette, allungate e con la punta quadrata. E la parola coffin? In inglese vuol dire bara. Esatto, avete capito bene. Questa denominazione può sembrare molto macabra, ma si adatta perfettamente alle unghie a ballerina, che vengono limate obliquamente lungo i lati.

Le unghie a ballerina, neanche a dirlo, si adattano perfettamente ai trend di stagione in fatto di nail art e ai colori di smalti 2020. Il nude è senz’altro la versione più sobria ed elegante, perfetta per tutti i giorni come per una serata elegante. Ma non mancano le proposte con decorazioni e applicazioni in 3D, e le manicure griffate.

Unghie a ballerina fai da te

Se volete realizzare le coffin nails, ecco i passaggi da seguire. In alternativa potrete rivolgervi all’estetista di fiducia, specialmente se non siete molto pratiche con il fai da te.

Cosa serve

Polvere acrilica

Pennello per acrilico

Fresa per unghie

Lima per unghie

Smalto preferito

Dischetti per unghie senza lanugine

4 step per realizzare le coffin nails