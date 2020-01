Unghie 2020: tendenze nail art griffate

Le unghie 2020 si vestono delle tendenze nail art griffate: dopo averci ricoperte dalla testa ai piedi, tra giacche, pantaloni, borse e scarpe, la logomania “invade” le mani con i simboli delle griffe più amate. Non solo loghi, gli smalti riproducono alla perfezione stilemi, colori e pattern che hanno resi celebri Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada. Ma anche brand street style come Adidas.

Le nail artist più celebri si sono cimentate in questa arte, che è ormai da anni un trend irresistibile per tutte le fashion victim. Vip comprese. La logo manicure racconta l’amore per la moda, per un marchio che non è solo mercato, ma spesso un vero e proprio ideale, se non addirittura un ideale da raggiungere e uno stile di vita.

Le tendenze nail art griffate continuano a spopolare anche tra le unghie 2020. Ecco le proposte più interessanti da cui lasciarsi ispirare per il fai da te o per la prossima seduta dall’estetista.

Unghie 2020: 7 logo manicure da copiare