Verissimo, ecco tutti gli ospiti della puntata del 19 settembre

Nel weekend del 18 e 19 settembre, Verissimo riparte su Canale 5 con un doppio appuntamento. Per celebrare la sua venticinquesima edizione, il talk show condotto da Silvia Toffanin va in onda non più soltanto il sabato pomeriggio, come di consueto, ma anche la domenica. Il programma va quindi a sostituire Domenica Live di Barbara D’Urso, che è stato cancellato dai palinsesti di Mediaset.

La puntata del 19 settembre è decisamente ricca di ospiti. Sulla famosa poltrona, davanti alla padrona di casa, siedono tre personaggi speciali: Ilary Blasi, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs. Come è stato scritto sulla pagina Instagram di Verissimo, “per l’inizio della nostra nuova avventura della domenica non poteva mancare lei…Ilary Blasi“: è un’amica storica della conduttrice, fin dai tempi dei loro esordi a Passaparola, e la scelta del primo ospite della domenica non poteva che ricadere su di lei. Nell’intervista, la showgirl e presentatrice racconta del suo nuovo programma, Star in the Star, che ha debuttato su Canale 5 il 16 settembre.

Federica arriva a Verissimo per raccontare del suo ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, dove ha ottenuto un risultato storico: è la prima donna a qualificarsi per la finale della stessa gara per cinque edizioni di seguito. La Divina ha annunciato il suo addio al nuoto e ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con il suo allenatore, Matteo Giunta. Sembra proprio che ci sia molto di cui parlare.

Il terzo ospite è lui, l’uomo più veloce del mondo. Il primo italiano a vincere la medaglia d’oro nei cento metri ai Giochi Olimpici. Anche lui reduce dall’olimpiade giapponese, Jacobs ha iniziato in realtà con il salto in lungo, per poi avvicinarsi alla velocità. A Silvia Toffanin racconta la sua storia, il suo rapporto difficile con il padre, la sua relazione con la compagna Nicole Daza e con i suoi tre figli.