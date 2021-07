Chi è Veronica Gentili, la conduttrice di Stasera Italia

Nata a Roma, figlia della pittrice Netta Vespignani e di un dirigente Rai, Veronica Gentili è la conduttrice del programma Stasera Italia, trasmesso su Rete 4 tutte le sere alle 20.30. La trasmissione, che nasce nel 2018 come approfondimento politico, è condotta da Barbara Palombelli che lascia il posto a Veronica nelle puntate del fine settimana (Stasera Italia Weekend) e durante le vacanze estive.

Stasera Italia Estate, con un taglio leggermente diverso e più adatto alla stagione, va in onda ogni giorno nella sua classica collocazione e in prima serata il lunedì.

E la voglia di lavorare cresce.

Grazie grazie pic.twitter.com/qogB7K5Vll — Veronica Gentili (@gentilivero) June 18, 2021

Classe 1982, Veronica si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 2006 e ha debuttato come attrice nel 1999 nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. È giornalista pubblicista dal 2015 e ha iniziato a essere conosciuta al pubblico nel 2013 con la partecipazione al programma Piazzapulita su LA7. Nel 2016 inizia la sua collaborazione con il Fatto Quotidiano e viene invitata come ospite fissa dei talk show La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break.

È nel 2018 che Veronica Gentili inizia la sua avventura a Stasera Italia e dal 26 luglio 2021 è anche alla conduzione di Controcorrente, il nuovo programma a cura della redazione del Tg4 che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Una prova generale per la conduttrice, che nell’autunno 2021 sbarcherà in prima serata su Italia 1 con Buoni o cattivi, nuova trasmissione annunciata da Mediaset durante la presentazione dei palinsesti.

Veronica è stata spesso al centro dell’attenzione per via delle sue discussioni negli scontri avuti con vari personaggi del mondo dello spettacolo: nota la lite con Vittorio Sgarbi, avvenuta a Dalla vostra Parte nella puntata del 5 marzo 2018 su Rete 4, condotta da Maurizio Belpietro e ancora più significativa è la polemica scaturita a seguito di un fuori onda di Stasera Italia, nella puntata del 24 settembre 2018. In quel contesto la conduttrice si lasciò andare a commenti sul giornalista Vittorio Feltri. Si scusò subito dopo l’accaduto ma subì comunque la vendetta del collega di Libero: il direttore decise di “dedicare” una intera pagina di fotografie pescate dalla pagina social della conduttrice “affinché i lettori sappiano da quale pulpito vengono le tue prediche contro di me”.