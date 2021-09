Video Music Awards 2021, chi è la presentatrice Doja Cat

Il 12 settembre vanno in onda su MTV i Video Music Awards 2021, trasmessi in diretta mondiale dal Barclays Center di New York. Per presentare la trentottesima edizione è stata scelta Doja Cat, rapper americana ormai famosa in tutto il mondo.

Il suo vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamini, ed è nata a Los Angeles nel 1995. Doja è quella che si definisce una vera figlia d’arte: sua madre è una pittrice, il padre è attore, compositore e produttore cinematografico. Oggi è uno degli astri nascenti del panorama hip hop americano e internazionale, ma per tutta l’infanzia e l’adolescenza ha studiato danza e pianoforte, per poi avvicinarsi al rap grazie al fratello maggiore.

Debutta nel mondo della musica nel 2013 con il singolo, So High, ma è nel 2014 che firma il suo primo contratto con la RCA Records, grazie alla quale pubblica il suo primo disco, Purrr!. Il successo arriva però nel marzo del 2018, quando esce l’album Amala. Uno dei singoli estratti da quest’ultimo, Candy, diventa virale su TikTok, e consacra ufficialmente Doja Cat negli Stati Uniti.

La sua ascesa continua per tutti gli anni successivi, fino a farsi conoscere anche all’estero. Grazie al suo secondo album, Hot Pink, scala le classifiche internazionali e nel 2020 viene premiata proprio ai VMAs come Best New Artist. Nello stesso anno dovrebbe iniziare il suo primo grande tour di concerti live e partecipare al celebre Coachella. Tuttavia, a causa della pandemia, deve rimandare tutto.

In Italia il suo successo esplode grazie alla hit Say So, diventata anch’essa virale sul social più utilizzato dai giovani, dove fa da sottofondo a decine di migliaia di video. Inoltre, è conosciuta per la canzone Boss Bitch, che fa parte della colonna sonora del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.