Vittoria di Savoia: l’erede del casato già Regina dei Social

Sono passati solo pochi giorni da quando il nonno Vittorio Emanuele e il padre Emanuele Filiberto l’hanno nominata erede del casato, ma Vittoria di Savoia è già regina dei social. La socialite, 16 anni, rivoluziona la storia della famiglia diventando la prima donna ad ereditare il titolo in mille anni.

Nei giorni scorsi l’annuncio per i reali d’Italia: “Come tratto di speciale benevolenza confermiamo alla nostra diletta nipote Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria il trattamento di Altezza Reale, la qualità di Principessa Reale e le conferiamo il titolo di principessa di Carignano seguito dal titolo di marchesa d’Ivrea” aveva ufficializzato Vittorio Emanuele.

“Era ora di raggiungere la parità dei sessi, un segno di modernità e di civiltà” aveva dichiarato invece Emanuele Filiberto. Orgoglioso del futuro di sua figlia, dopo un intero millennio di storia al maschile, il papà di Vittoria dice di non fare differenze tra le sue figlie.

“Vittoria sarà l’erede ma per me lei e sua sorella sono uguali” continua parlando anche della figlia minore Luisa. Nate entrambe dal matrimonio con l’attrice Clotilde Courau, per ora hanno vissuto un’infanzia e un’ adolesceza normali, tra l’Italia e la Francia.

Ora però, almeno per Vittoria, che farà il suo debutto pubblicamente a marzo, tutto cambierà.

“Sui social è già Regina di Cuori” scherza Emanuele Filiberto. “Vittoria non se lo aspettava, ha ricevuto tantissimi messaggi e commenti sul suo profilo Instagram“.

Confida poi i timori: “Vittoria è un po’ spaventata, non sa esattamente in cosa consiste questo titolo da oggi per lei, ma è intelligente e studiosa, saprà ambientarsi, anche grazie a noi“.

Insomma, seppure la giovane Vittoria di Savoia non sarà mai Regina d’Italia, la corona è già arrivata sui social.