Il pensiero dei figli per Wanda Nara: "Sono la mamma più fortunata del mondo"

Festività in Argentina per Wanda Nara all’insegna della famiglia. L’imprenditrice, proprio durante le vacanze di Natale 2022, sta mostrando su Instagram gli attimi di gioia che trascorre con i propri figli, nonostante la sua vita privata ultimamente non vada a gonfie vele. L’affetto che suoi bambini le dimostrano, però, la rende molto felice, tanto che in una storia ha scritto: “Non sono la mamma più fortunata del mondo?“.

Il suo commento nelle storie ha accompagnato un video che ha pubblicato in precedenza sul suo profilo. Nel filmato, i sui figli, Valentino, Benedicto, Constantino (avuti con il calciatore Maxi Lopez) e le più piccole Francesca e Isabella (avute con Mauro Icardi), le hanno dedicato una canzone.

La situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, nonostante i continui rumors di possibili rappacificamenti, sembra ormai arrivata a un punto di non ritorno. A confermare la rottura, però, è arrivato anche il padre della procuratrice sportiva, Andrés Nara, in una breve intervista rilasciata al programma TV Socios del Espectaculo. Inoltre, per tutta l’Argentina Nara ormai fa coppia fissa con il cantante L-Gante, con il quale è stata sorpresa in atteggiamenti teneri.

Come riporta il Corriere dello Sport, papà e figlia non si sono parlati per ben otto, lunghi anni, tanto che l’uomo ha conosciuto solamente in questo periodo le due nipotine. Al programma televisivo l’uomo ha dichiarato: