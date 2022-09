Wanda Nara annuncia il divorzio da Mauro Icardi (stavolta davvero)

Stanotte, con una storia postata su Instagram, Wanda Nara ha ufficializzato il divorzio dal marito Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter oggi in forza al Galatasaray. La showgirl argentina, nonché procuratrice di Icardi, ha confessato di vivere un momento molto doloroso. Inoltre, ha chiesto di rispettare la sua privacy, soprattutto per i figli. È quindi giunta al termine una delle storie d’amore più chiacchierate nel mondo del calcio, a distanza di poco più di un mese dalla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Soltanto nella serata di ieri, in alcune delle storie Instagram postate e poi rimosse, Icardi negava di essersi separato da Wanda Nara, dipingendola anzi come la miglior madre e moglie possibile. L’annuncio di Wanda Nara sui social nella notte non è comunque un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. Da diversi mesi, infatti, si rincorrevano le voci di una possibile separazione tra i due, indiscrezioni però sempre smentite dalla coppia.

Il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi è durato in tutto otto anni. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, Francesca e Isabella, che vanno ad aggiungersi a Valentino, Benedicto e Costantino, i tre figli nati dalla precedente relazione con il calciatore Maxi Lopez. La crisi tra i due ebbe inizio un anno fa, quando fecero il giro del mondo i messaggi inviati da Mauro Icardi all’indirizzo dell’attrice argentina China Suarez. Già allora la situazione sembrò precipitare tra Mauro e Wanda, ma in qualche modo l’ex goleador dell’Inter riuscì a salvare il matrimonio. Fino a oggi, perlomeno.