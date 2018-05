Le frasi motivazionali per dimagrire possono davvero fare la differenza se si vuole perdere peso, o anche solo se si vuole perdere quei 2 o 3 chili di troppo prima della prova costume.

Da ripetere come un mantra quando ci guardiamo allo specchio, mentre ci alleniamo, quando stiamo per sgarrare o cadere in tentazione, quando ci sembra di non riuscire a dimagrire mai. Quale effetto devono avere queste parole? Devono ricordare lo scopo dei sacrifici della dieta, che è prima di tutto la propria salute, che passa anche attraverso un miglioramento estetico che ci permetterà di stare bene con noi stesse.

Ricordate sempre, però, che le diete fai da te e le diete lampo possono essere deleterie, nonché controproducenti, e che il regime alimentare equilibrato e personalizzato è il migliore anche per mantenere i risultati ottenuti, per questo è importante seguire i consigli di un medico specializzato.

Ecco, allora, per chi sta portando avanti la propria remise en forme, 10 frasi motivazionali per dimagrire da ripetere e – perché no – da stampare e attaccare al frigorifero con una calamita!

Solo io posso cambiare la mia vita, nessuno può farlo per me Chi è lento e costante vince la gara La lotta che stai vivendo oggi genera la forza di cui avrai bisogno domani Sii la versione migliore di te stesso Sii più forte delle tue scuse Non è una dieta, è un cambiamento di stile di vita Lotta per progredire, non per essere perfetto Il successo non è mai certo, ma il fallimento non è mai definitivo Un obiettivo senza un piano è solo un desiderio Il successo è la somma di tanti piccoli sforzi, ottenuti giorno dopo giorno.

