Per riaccendere la passione o anche solo per divertirsi e sperimentare qualcosa di nuovo in coppia: i giochi erotici da provare almeno una volta con il partner regalano pepe al sesso e possono rinsaldare complicità e sintonia.

Dai giochi di ruolo ai gadget, dalle fantasie inespresse ai sex toys, gli unici limiti sono la creatività e, naturalmente, il rispetto per il vostro partner. Fondamentale, infatti, è che tutto quello che si decide di provare insieme sia fatto in maniera consensuale, che nessuno dei due faccia qualcosa di cui non si senta a proprio agio (ed è importantissimo inoltre interrompere quando il gioco va oltre il limite stabilito).

Se siete a corto di idee o di immaginazione, ma volete ravvivare la passione nella vostra coppia, ecco 7 giochi erotici da provare almeno una volta.

Obbligo o verità . Si tratta di un gioco che può essere molto utile se uno dei partner è particolarmente timido e restio a far conoscere i suoi pensieri e le sue fantasie. Lasciate al destino la scelta (per esempio abbinate obbligo e verità alle carte con semi neri o rossi o ai dadi con numeri pari o dispari): in caso di obbligo potrete far fare a lui/lei ciò che volete, in caso di verità dovrà rispondere sinceramente alle vostre domande.

Massaggi . Il massaggio reciproco è un gioco perfetto per stimolare tutti i sensi, scoprire nuovi piacere, esplorare le zone erogene del partner per conoscerle meglio. Sono molto utili in questo caso i seducenti e profumati oli o gel per massaggi, specialmente nelle versioni adatte anche all'uso interno (leggete bene le etichette).

Giochi di ruolo . Forse il gioco erotico per eccellenza, vi permette di travestirvi e di trasformarvi in ciò che più stuzzica la fantasia: dottoressa e paziente, capo e sottoposta, professoressa e studente e viceversa, ma anche in due sconosciuti che non si sono mai visti prima di allora.

Dadi . Un simpatico gadget, da acquistare online ma anche in uno dei negozi specializzati, che trasformerà il sesso in una divertente incognita: su ogni faccia del dado ci sono infatti delle posizioni, da eseguire il base ai capricci del lancio.

Strip poker . Questo gioco mescola erotismo a una punta di sana competitività tra partner: la posta delle puntate del poker, infatti, non sono i soldi ma i vestiti che si indossano. Perde chi resta per primo nudo… ma è proprio allora che inizia il vero gioco!

Fantasie erotiche . Le fantasie erotiche, messe in pratica, si trasformano in un gioco a due potenzialmente infinito! Dal sesso in un luogo pubblico al bondage, scrivetele su dei bigliettini, mescolando le vostre fantasie ad altre se siete troppo timidi per esprime, pescatene una ogni tanto e divertitevi.

Sex toys. Infine, nei giochi erotici da non perdere ci sono i sex toys, che moltiplicano il piacere e stimolano la fantasia. Acquistatene uno per uno, insieme o a sorpresa, e date il via al divertimento.

