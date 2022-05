5 calzini trasparenti bellissimi da abbinare ai sandali

Con la bella stagione arrivano anche la voglia e la necessità di cambiare e alleggerire le calzature, scoprendo i piedi: è così che arriva il tempo dei calzini. Nel 2022 ad andare per la maggiore sono i calzini trasparenti e decorati, ideali da abbinare anche a sandali, con o senza tacco.

Fiorellini, forme geometriche, frutta e pattern colorati, scopriamo insieme i calzini trasparenti più belli per completare il look senza dimenticarci dei nostri piedi, perché insieme a scarpe e ciabattine possono davvero fare la differenza in quanto a stile.

Calzini trasparenti, istruzioni per l’uso

Prima però di vedere i più belli disponibili in commercio, facciamo un passo indietro, doveroso: come si abbinano i calzini trasparenti? Non tutti i calzini infatti sono uguali, ne esistono di diverse misure:

I più corti terminano alla caviglia, e solitamente si indossano accompagnati da sneakers, mocassini o scarpe col tacco

Da non confondere con i gambaletti (che invece finiscono sotto il ginocchio) i calzini trasparenti con disegni e pattern possono aiutare a dare un tono a un accessorio che non piace proprio a tutti: il calzino infatti per molti rappresenta uno di quegli indumenti difficili da “digerire” e di conseguenza da indossare e lasciare in bella vista, soprattutto con certi tipi di scarpe. Per questo, i prossimi riportati più in basso potrebbero rappresentare il giusto compromesso tra stile e praticità. Fatte le giuste premesse siamo pronti: addentriamoci nella carrellata dei calzini trasparenti più belli da acquistare.

Calzini trasparenti con pattern geometrici

Questo brand di Taiwan si chiama Yu Square e vende attraverso Etsy calzini trasparenti con forme geometriche e pattern coloratissimi, alcuni si ispirano persino ai tradizionali intrecci dei maglioni del Nord Europa, altri invece rappresentano vere e proprie illustrazioni. Irresitibili.

CALZITALY Eleganti Calzini trasparenti da Donna

Questi Calzini Velati sono proposti in diverse fantasie e trame: a pois, a righe e tutti trasparenti. Ideali per chi vuole costruire un look completo ma tutto sommato elegante e poco più.

3 PAIA DI ELEGANTI CALZINI DA DONNA Calzini semi trasparenti e corti con discrete decorazioni sul tono del nero

Calzini trasparenti con piccoli disegni di frutti estivi

Chi ama la frutta apprezzerà l’idea di questo brand statunitense, SockMate infatti ha realizzato calzini trasparenti con decorazioni che risultano una più bella dell’altra: piccole fragole, ananas e non solo. Tutti da scoprire e provare.

IYOU calzini trasparenti con Fiori Stampati

IYOU calzini trasparenti con Fiori Stampati
Calzini trasparenti ricamati e sottili Calzini corti e trasparenti arricchiti con decorazioni a tema floreale

Questi calzini di media lunghezza si ispirano alla natura, con stampe che richiamano fiori e vita all’aria aperta. La base su cui sono realizzati i disegni è sempre rigorosamente trasparente, Sono disponibili in diverse fantasie per accontentare tutti i gusti.

TENDYCOCO Calzini Trasparenti con piccole stelline d’argento

TENDYCOCO Calzini Trasparenti con piccole stelline d'argento
TENDYCOCO Calzini Trasparenti Calzini in Tulle Ultrasottili e decorati Calzini trasparenti in tulle impreziositi da piccole ricami e stampe a forma di stelline

Leggeri e delicati, con una fantasia altrettanto discreta, questi calzini in tulle sono gli ideali da abbinare a dei sandali oppure con delle ballerine, per avere subito un look romantico e glamour. Le stelline in argento faranno sembrare i piedi fatati. La base trasparente è disponibile in tre versioni: color carne, grigia o nera.