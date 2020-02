Abbinare colori pareti e pavimenti: le combinazioni vincenti

Quando si ristruttura casa o si rinnovano gli ambienti, una delle scelte più importanti riguarda come abbinare colori pareti e pavimenti: per non sbagliare è possibile affidarsi alle combinazioni vincenti.

Questa è, infatti, una scelta che non si può sbagliare, alla base di tutte le altre che riguardano l’interior design e in particolar modo la palette di colori per la stanza.

Come vi abbiamo già raccontato per l’abbinamento dei colori delle pareti, è importante partire, oltre che dai gusti personali, e dalle tendenze dei colori dell’anno, dallo stile della casa. Molte abitazioni classiche hanno, per esempio, il pavimento in legno, che è già un ottimo punto di partenza. Una casa contemporanea, d’altra parte, consente di giocare maggiormente con i colori.

Siete curiosi di conoscere le combinazioni vincenti per abbinare colori pareti e pavimenti? Ecco i consigli della redazione.

Come abbinare colori pareti e pavimenti