Adele: compleanno in quarantena con il figlio Angelo

Buon compleanno ad Adele Laurie Blue Adkins che oggi compie 32 anni festeggiando, come altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo, in quarantena.

La star del pop inglese è nata il 5 Maggio 1988 a Londra: la mamma sempre presente nelle sua vita è Penny Adkins, massaggiatrice, artista e produttrice di mobili, mentre il padre Mark Evans ha abbandonato la famiglia per colpa dei suoi problemi con l’alcolismo.

La carriera dell’artista talentuosa comincia molto presto: a soli quattro anni ha cominciato a cantare, per poi incidere la sua prima canzone a sedici anni. Adesso è una delle cantanti più affermate nello showbiz con un patrimonio di oltre 170 milioni di dollari ed un Oscar vinto con il singolo Skyfall.

Anche per Adele, come per molti altri, si tratta di un compleanno particolare trascorso in isolamento e lontano dalla sua famiglia. L’artista è in quarantena negli Stati Uniti con il piccolo Angelo di sette anni avuto dall’ex marito Simon Konecki.

I due, sposati dal 2012, si sono separati l’anno scorso per poi ufficializzare il divorzio lo scorso Aprile. La stessa Adele dopo la rottura aveva ammesso di aver trascorso un periodo molto difficile che, però, ha superato con forza dando una svolta alla sua vita. Dopo una breve relazione con il rapper trentasettenne Skepta, che non è stata mai ufficializzata, attualmente la cantante è single ed ha finalmente ritrovato l’equilibrio perso grazie all’amore del piccolo Angelo.