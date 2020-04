Dopo la cucina, la lettura di libri e l’attività fisica per rimanere in forma, i film da vedere in quarantena da Coronavirus sono sicuramente uno dei passatempi più amati in questo periodo.

Guardando dei bei film, infatti, non solo non si rischia di annoiarsi, ma si passano un paio di ore nella storia di qualcun altro. La magia del cinema ci trasporta lontani dal divano del nostro salotto, fuori dalle quattro mura di casa. Si possono dimenticare i problemi, ma anche imparare modi nuovi per risolverli e punti di vista diversi da cui osservare le situazioni e la vita.

Insomma, i film sono una fonte di ispirazione. E di divertimento, di allegria, di sentimento. La nostra redazione ha selezionato una lista di 20 film da vedere in quarantena. Li abbiamo scelti prima di tutto evitando racconti troppo drammatici. In questo periodo storico sono già tante le cose che portano stress, ansia, tristezza. Nell’elenco si trovano gialli, tanta musica, film romantici, azione, novità degli ultimi anni che potreste aver perso e qualcosa di originale in grado di dare a tutta la famiglia degli spunti di riflessione e di dialogo. I film si possono acquistare in dvd con consegna a domicilio, ma anche trovare online sulle tante piattaforme dedicate, da Netflix a Disney +.

20 film da vedere in quarantena