Adele: spuntano nuovi dettagli sul divorzio da Simon Konecki

Il divorzio di Adele da Simon Konecki sembra essere il gossip del momento, ogni giorno spuntano nuovi dettagli e gossip su questa vicenda. L’ultima indiscrezione sarebbe quella secondo la quale la cantante di Hello avrebbe voluto mantenere privato il divorzio dall’ex marito. Già da diverso tempo la coppia viveva separata. Adele trascorreva la maggior parte del tempo in America, mentre Simon in Inghilterra. I divorzio, iniziato lo scorso anno, sembra essere ora giunto al termine sebbene, i legali della cantante vogliano lavorare ulteriormente sull’accordo.

Secondo le indiscrezione la cantante vorrebbe mantenere segreti gli accordi finanziari del divorzio. Non una novità nel mondo dello spettacolo, specie per qualcuno così discreto come Adele. Alcune indiscrezioni parlano di 150 milioni di euro, una cifra che sembrerebbe essere assurda data la brevità del matrimonio. La coppia infatti è restata sposata per meno di due anni. Secondo le stime la cifra equivale al fatturato prodotto dalla cantante con gli ultimi due album. Oltre a questo l’ex marito ha ottenuto anche un appartamento dal valore di 12 milioni di euro a Los Angeles.

Una fonte vicino alla coppia ha rivelato: “I divorzi ad Hollywood sono sempre un circo mediatico, Adele e Simon lo sanno bene e preferiscono che la cosa rimanga privata.” L’insider ha poi aggiunto alcuni dettagli sull’ultimo anno e di come Adele abbia affrontato il divorzio. “Creare nuova musica, per lei, è stata come una terapia e ora potrebbe pubblicare un nuovo disco.” Sembra che il divorzio abbia riacceso la vena creativa della cantante e che presto i fan potranno ascoltare nuova musica.

La coppia, insieme dal 2011, si e sposata in gran segreto nel 2017. Adele e Simon hanno annunciato la separazione lo scorso aprile. I due condividono l’affidamento del figlio Angelo, di sette anni.