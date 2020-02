Adele canta al matrimonio della sua migliore amica

Nelle ultime settimane Adele ha fatto scalpore dopo essersi mostrata eccezionalmente dimagrita. La cantante ha perso ben 45 chili grazie alla dieta delle mille calorie al giorno ed è apparsa praticamente irriconoscibile all’after party degli Oscar organizzato da Beyoncé e Jay-Z.

Sabato sera la popstar si è mostrata nuovamente in forma smagliante in occasione del matrimonio della sua migliore amica Laura Dockrill con Hugo White. Adele ha avuto l’onore di officiare le nozze al The Mason’s Arms di Battersea sfoggiando una maglia a collo alto color crema ed una gonna floreale alla caviglia firmata Oscar de la Renta.

Dopo la cerimonia ufficiale, si è dato il via ai festeggiamenti e la cantante ha stupito tutti salendo sul palco ed esibendosi in alcuni dei suoi brani più famosi compreso Rolling In The Deep e Young Hearts Run di Candi Staton.

A lei si sono unite sul palco le cantautrici Jessie Ware e Florence Welch dei Florence and the Machine. Con tre artiste del genere lo spettacolo non poteva che essere pazzesco: in particolare Adele ha incantato tutti dimostrando che, nonostante la trasformazione fisica, non ha perso le doti canore e la potenza vocale che la contraddistinguono da sempre.

Adele e Laura si sono conosciute quando frequentavano insieme la prestigiosa BRIT School e, da quel momento in poi, sono diventate inseparabili. È stata proprio la cantante, tra l’altro, a scoprire nell’amica i sintomi di una psicosi postpartum dopo la nascita del suo primo figlio. Adele ha, così, sostenuto Laura in quel momento difficile tanto che adesso si ritengono non solo amiche ma vere e proprie ‘sorelle spirituali‘.