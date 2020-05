Adele troppo magra? Il personal trainer la difende

Il personal trainer di Adele risponde alle polemiche sulla sua perdita di peso, che si sono scatenate sul web, che la definisce troppo magra. La cantante ha puublicato una nuova foto in occasione del suo compleanno. In questo scatto la vediamo notevolmente dimagrita, ancor di più dei mesi precedenti. Ai tanti commenti positivi si sono affiancati quelli negativi. Sotto accusa la presunta eccessiva perdita di peso in pochissimo tempo, considerata poco salubre dal popolo del web.

Per questo il suo allenatore personale, Pete Geracimo, ha detto la sua su Instagram, rispondendo alle accuse di body shaming. “È scoraggiante leggere commenti negativi e accuse grasso-fobiche che mettono in dubbio la genuinità della sua incredibile perdita di peso.” Il personal trainer di Adele si scaglia contro gli haters spiegando la verità su questa nuova linea della cantante.

“Nella mia esperienza personale di lavoro con lei ha attraversato molti alti e bassi. Però ha sempre marciato con il suo ritmo e alle sue condizioni.” Qualcuno infatti ha accusato la sua casa discografica di averle fatto perdere peso per un rilancio musicale.

“Non ha mai minato il suo talento divino, dimagrendo per esporre la sua carne o essere più sexy per vendere album. Lascio che sia la sua voce a parlare, o dovrei dire cantare! Non ha mai fatto finta di essere qualcosa che non era. É sempre Adele. Quella della quale siamo innamorati tutti!“.

“Adele si è trasferita a Los Angeles, e ha affrontato cambiamenti difficili nella sua vita. È naturale che con il cambiamento arrivi un nuovo senso di sé e voglia di essere la tua migliore versione possibile. Ha abbracciato le migliori abitudini alimentari e si è impegnata per la sua forma fisica e sta sudando! Non potrei essere più orgoglioso o più felice per lei! Questa metamorfosi non è per la vendita di album, pubblicità o per essere una modella. Lo sta facendo per se stessa e per Angelo“.

“La mia speranza è che le persone apprezzino il duro lavoro svolto da Adele per migliorare se stessa a beneficio di lei e della sua famiglia” ha concluso il personal trainer.