Adele magrissima nelle foto del compleanno grazie alla dieta Sirt

L’incredibile trasformazione di Adele continua a stupire tutti i fan che hanno avuto modo di vedere l’ultima fotografia pubblicata dalla cantante sul suo profilo Instagram, che mostra quanto sia dimagrita la cantante grazie alla dieta Sirt, peraltro in occasione del suo compleanno.

Lo scatto, invero il primo del 2020, con il quale ha rotto un silenzio social che durava da Natale 2019, immortala l’artista avvolta da uno stretto abito nero, circondata da una decorazione floreale che è stata installata appositamente per la festa, svoltasi nella casa in cui sta trascorrendo il lockdown.

Per i suoi 32 anni, dunque, la cantante ha deciso di regalarsi una nuova apparizione social, con la quale ha ringraziato tutti i fan per l’affetto dimostratole nell’occasione: “Grazie a tutti per gli auguri. Spero che stiate tutti bene e in salute durante questo folle momento. Vorrei ringraziare tutti i lavoratori che ci stanno mantenendo al sicuro rischiando le loro vite. Siete davvero i nostri angeli“.

I follower di Adele hanno ovviamente risposto con commenti sbalorditi in cui hanno dimostrato tutto il loro supporto per la trasformazione del fisico della cantante, che ha deciso di intraprendere questo percorso dopo la fine del suo matrimonio con Simon Konecki, arrivato nel 2019 dopo otto anni insieme.

Fonti molto vicine all’attrice hanno riferito che la decisione è stata presa non soltanto per mera vanità, ma anche perché Adele avrebbe espresso il desiderio di essere una madre più in forma per il piccolo Angelo. “Non si è mai trattato di perdere peso”, ha riferito un anonimo a People, “Adele è riuscita perché ha eliminato l’alcol e ha iniziato a mangiare cibo sano. Tuttavia la trasformazione del suo corpo le piace. È più sicura di sé, si veste in maniera differente e sembra anche più felice“.

Di recente l’artista ha dovuto annunciare il rinvio dell’uscita del suo ultimo album a causa della pandemia da Coronavirus; il titolo del lavoro discografico è tuttavia ancora avvolto dal mistero.