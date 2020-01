Sanremo 2020: Nicola Savino replica alle accuse di Elisabetta Gregoraci

Prosegue la telenovela del Festival di Sanremo 2020, che quest’anno per le sue polemiche sembra aver scelto come argomento favorito le discriminazioni di ogni tipo, rivolte però a soggetti femminili. È infatti di questi giorni la controversia che vede ai due lati del ring Nicola Savino, conduttore dell’Altro Festival, nuova versione del Dopo Festival in onda su RaiPlay, e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Quest’ultima infatti ha rivelato di essere stata in trattative per la co-conduzione e quindi, a contratto praticamente siglato, di essere stata esclusa a causa di motivi politici, peraltro non coinvolgenti lei ma l’ex marito Flavio Briatore.

Ecco cos’ha affermato la soubrette: “Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra.”

Dopo qualche giorno è arrivata l’inevitabile replica dell’accusato, che ha spiegato di aver risolto il malinteso per via telefonica: “Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava“. Riguardo alle supposte motivazioni politiche della sua decisione, ecco cos’ha dichiarato: “Non ho mai parlato di destra e di sinistra. Io non discrimino mai nessuno: prima di tutto non ho mai associato Flavio Briatore alla destra, anzi, è amico di Renzi. Ma questa cosa di destra e di sinistra mi ha avvilito».

Per calmare gli animi è inoltre intervenuto lo stesso direttore artistico di Sanremo, Amadeus (già al centro di polemiche sul suo presunto sessismo): “Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene”.

Non è mancata una stoccata nei confronti di Elisabetta Gregoraci: “A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì”.