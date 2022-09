Alena Seredova mostra l'anello di fidanzamento di Alessandro Nasi

Il settimanale Gente ha pubblicato un servizio fotografico dedicato alle vacanze di Alena Seredova a Mykonos. I vari scatti mostrano un’estate all’insegna della felicità e della spensieratezza. In uno in particolare la modella ceca appare serena e appagata: con lei ci sono infatti il compagno Alessandro Nasi con la piccola Vivenne Charlotte, nata a gennaio del 2020, e non solo. Accanto alla coppia ci sono i genitori di Seredova con Louis Thomas e David Lee, i due figli nati dalla relazione con Gigi Buffon.

Ai fan però non è sfuggito un piccolo particolare. Alena Seredova sfoggia un anello di fidanzamento. Qualche settimana fa infatti era arrivata a sorpresa la proposta di matrimonio da parte di Alessandro Nasi. La modella ha ovviamente detto sì e in più occasioni ha affermato che l’amore ha bussato alla sua porta al termine di un periodo difficile che l’aveva portata a credere che nella sua vita non ci sarebbe stato più spazio per questo sentimento. Nasi ha saputo conquistarla giorno dopo giorno e il loro amore è stato suggellato dalla nascita di Vivenne Charlotte.

Alla modella non piace ostentare particolari intimi della sua vita privata per cui non ha pubblicato nessun post relativo all’anello che non è sfuggito però all’occhio attento dei fotografi. La riservatezza della coppia riguarda anche le nozze. Quello che sappiamo con certezza è che la cerimonia avverrà sicuramente nel 2023 ma non si sa nulla riguardo alla data e al luogo nel quale verrà celebrato il matrimonio. Alena Seredova desidera che l’evento sia intimo e discreto mentre Alessandro Nasi vorrebbe fare le cose in grande!