Alena Seredova è incinta del terzo figlio

Cicogna in arrivo per Alena Seredova! La showgirl e modella ceca, diventata famosa grazie alla sua lunga relazione con Gigi Buffon, è in attesa di un bambino dal nuovo compagno Alessandro Nasi.

Il lieto annuncio è arrivato tramite Instagram attraverso la condivisione di due scatti in bianco e nero in cui compaiono le mani di lui e di lei sopra al pancione già evidente. Nella prima immagine Alena ha lasciato un commento dolcissimo: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre“. Per la seconda foto la modella ha utilizzato delle parole in lingua ceca comunicando che la nascita è prevista a Giugno: “Non vediamo l’ora“.

Per la Seredova si tratta del terzo figlio: dal lungo matrimonio con Buffon sono nati David Lee e Louis Thomas, che adesso hanno dieci e dodici anni. La separazione tra la modella e il calciatore è avvenuta nel 2014, momento in cui lui si è innamorato della giornalista Ilaria D’Amico.

A far ritrovare la serenità a Serena ci ha pensato Alessandro Nasi, suo compagno fisso dal 2015. L’uomo è tra gli eredi della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e John Elkann, e attualmente ricopre la carica di vicepresidente della società finanziaria Exor. Pare che i due si siano conosciuti sugli spalti durante una partita della Juventus. Da quel momento in poi sono diventati inseparabili riuscendo ad evitare scrupolosamente paparazzi e riflettori.