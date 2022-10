Alessandra Mussolini spiazza tutti su Rai 1: "Vuoi vedere che divento fluida?"

Nel pomeriggio di ieri Alessandra Mussolini è stata ospite della trasmissione Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, in onda su Rai 1 dopo una nuova puntata di Domenica In. Al termine dell’intervista, l’ex parlamentare ha spiazzato i presenti in studio e i telespettatori dicendo: “Vuoi vedere che divento fluida anche io?” Nel corso dell’intervista, la Mussolini ha difeso a più riprese una delle tematiche più care alle persone che ogni giorno sono in prima linea per la difesa dei diritti civili: “Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole”. L’ex membro del parlamento europeo ha inoltre citato espressamente le sofferenze dei tanti adolescenti di oggi che temono di dire la verità ai loro genitori.

In realtà, per chi ha seguito da vicino l’evoluzione di questi ultimi anni di Alessandra Mussolini, le parole pronunciate nel talk della domenica pomeriggio di Rai 1 non sono affatto sorprendenti. Al grido di “cambiare significa essere liberi”, già dal 2021 la Mussolini aveva sposato le battaglie della comunità LGBTQ, con interviste, foto e gesti eclatanti. Per esempio, l’ex parlamentare è stata in prima linea per l’approvazione del Ddl Zan, al fianco tra le altre di Francesca Pascale, l’ex compagna di Silvio Berlusconi e oggi felicemente sposata con la cantautrice Paola Turci.

L’intervista di ieri pomeriggio a Da noi… a ruota libera è l’ennesimo segnale dello spazio sempre più importante che Alessandra Mussolini sta trovando su Rai 1. Tutto è iniziato con l’edizione 2020-2021 di Ballando con le stelle, quando sorprendendo tutti è arrivata fino in fondo insieme al maestro di ballo Maykel Fonts. Nello stesso anno è stata opinionista di Domenica In, quindi è stata la volta de Il Cantante Mascherato, dove ha sorpreso un’altra volta la giuria e il pubblico da casa. Riuscirà ad avere lo stesso risultato anche a Tale e Quale Show, dove ha fatto il suo esordio venerdì scorso nelle vesti di concorrente dell’edizione 2022?