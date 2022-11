Alessandra Pierelli dopo Uomini e donne: "Difficile trovare lavoro"

Nonostante siano passati anni dalla sua esperienza a Uomini e donne, dove ha corteggiato e si è innamorata di uno dei primi tronisti, Costantino Vitagliano, Alessandra Pierelli continua a essere amatissima dal pubblico. Anzi, sono ancora in tanti a seguirla sui social, dove non manca di condividere foto dei suoi bambini, Liam e Daniel, avuti dal marito, Patrick Baldassarri.

Da allora lei si è allontanata dal mondo dello spettacolo ed è felice di essersi costruita una famiglia, ma non nasconde di voler tornare presto in Tv. A differenza di molte colleghe, che scelgono di farlo partecipando a un reality, lei avrebbe un desiderio differente: fare la valletta al Festival di Sanremo.

Riuscire a realizzare questo suo sogno, però, non sarebbe certamente semplice, come ha ammesso lei stessa: “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo – ha detto in un’intervista al settimanale Mio -. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”.

Tra le sue passioni c’è sempre stata la moda ed è stata proprio questa la molla che l’ha spinta recentemente a lanciare una linea di anelli di cui è particolarmente orgogliosa.

Ancora adesso lei non manca di essere riconoscente nei confronti dei medici del Gemelli di Roma, che le hanno salvato la vita nel 2006 dopo essere finita in coma per un intervento di liposcultura: “È stato l’errore più grande della mia vita – ha affermato Alessandra Pierelli – Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e poi sono arrivata al Gemelli che non smetterò mai di ringraziare”.