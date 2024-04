Guenda Goria e Mirko Gancitano, scelto il nome del bebè: ecco come si chiamerà

Guenda Goria e Mirko Gancitano a breve diventeranno genitori per la prima volta, ma già ora non riescono a trattenersi dalla gioia. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria in passato ha infatti sofferto di endometriosi, per questo era convinta che non sarebbe mai riuscita a diventare mamma in modo naturale, oltre ad avere subito un intervento d’urgenza per una gravidanza extrauterina, in cui ha rischiato la vita.

Qualche settimana fa la coppia, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, era venuta a conoscenza del sesso del bebè, scoprendo dell’arrivo di un maschio , ma ancora non avevano preso una decisione definitiva in merito al nome da dare al bimbo.

Ora entrambi hanno voluto rendere nota la loro scelta, sempre in Tv e nella stessa trasmissione, a cui evidentemente sono affezionati. Il bimbo si chiamerà Noah. È stato il futuro papà a spiegare quali siano le motivazioni che li hanno spinti a rompere gli indugi, sottolineando quanto per loro sia importante il significato.